Hallados los restos mortales de Mati Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia

Matilde Muñoz, la española desaparecida en Indonesia de la que se han encontrado sus restos mortales

Las autoridades indonesias han encontrado este sábado el cuerpo sin vida de la turista española Mati Muñoz, desaparecida en al isla de Lombok hace dos meses. La española llevaba desaparecida en la isla de Lombok (Indonesia) desde el pasado 1 de julio y hace sólo una semana se encontraron la mayoría de sus efectos personales, excepto sus tarjetas de crédito, teléfono móvil y pasaporte, en la zona de basuras del hotel Bumi Aditya, en la playa de Senggigi. Allí se alojaba por largas temporadas y el mismo día que se le perdió la pista había abonado veinte noches por adelantado mediante transferencia bancaria.

Tras una deficiente investigación, la policía indonesia aseguró que Mati Muñoz –una ferrolana afincada en Mallorca además de amante de largas estancias en el sudeste asiático– salió del hotel Bumi Aditya a eso de las 10.30 horas del miércoles 2 de julio, pero la incoherente declaración policial de Mala, empleada del hotel, sumergía el caso en un galimatías donde la familia de la desaparecida, representada por su sobrino Ignacio Vilariño, acusa a la citada persona de haber mentido.

Acaban de encontrar los restos mortales de Mati Muñoz. Descanse en paz. #TodosSomosMati #TodosSomosMatiMuñoz — Joaquín Campos (@JoaquinCamposR) August 30, 2025

Debe recordarse que seis días después de que se le perdiera la pista, y desde su terminal móvil, ella supuestamente contestó —la familia, tras examinar los mensajes, cree que fue otra persona, dados los tremendos errores ortográficos que nunca cometía Mati— a Mala, empleada del hotel donde se alojaba con la que había granjeado una relación de confianza. Sus cercanos señalaban que no tiene sentido alguno que durante esos seis días desde que desapareciera sólo contestara a la empleada del hotel cuando entre todos sus cercanos, preocupados por su falta de noticias, se acumulaban los mensajes y llamadas perdidas por cientos, los cuales jamás respondió. De hecho Mala aseguró que el pagó que realizó Mati por adelantado por el bungaló se realizó en efectivo cuando, en realidad, se hizo mediante una transferencia bancaria.

Los supuestos mensajes de Mati con la empleada del hotel ABC

Es más, las declaraciones del resto del personal del hotel también presentaban varias contradicciones. Uno de ellos aseguró que en el bungaló donde Mati residía no había televisión alguna, mientras que un vídeo que envió la propia Mati unas semanas antes a su círculo más íntimo acreditaba lo contrario. En ese momento se especulaba con la posibilidad de que, si finalmente Mati Muñoz fue atracada, la propia tele hubiera caído durante el forcejeo.

Otra mentira fue el asunto de la motocicleta que Mati alquilaba durante sus estancias en la zona de la playa de Senggigi. Esta, en un principio, se quedó en la recepción del hospedaje con el candado puesto. No obstante, según la versión de los empleados del hotel, Abi –uno de ellos–, se la llevó encendida para devolverla al negocio donde la mallorquina de adopción la alquiló. El pasado domingo, Anton, responsable de ese establecimiento y amigo íntimo de Mati, aseguró a ABC que fue él, y no el empleado del hotel Bumi Aditya, el que fue a recogerla al hospedaje con la otra llave que guardaba.

En los últimos días las autoridades indonesias habían anunciado que iban a geolocalizar los movimientos del teléfono móvil de Mati ya rastrear con perros adiestrados la zona en donde desapareció.

[Noticia en ampliación]