Perros adiestrados rastrearán la zona del hotel donde Mati desapareció hace dos meses

Tras el anuncio de hace tres días donde se informaba del inicio de la búsqueda de la señal del teléfono móvil de Mati Muñoz, la española que lleva desaparecida desde el pasado 1 de julio en la isla indonesia de Lombok, hoy se ha confirmado que expertos en localización conformados por perros adiestrados, viajarán desde la capital del país, Yakarta, hasta la zona de playa de Senggigi en Lombok, con la idea de dar con el paradero de Mati mediante un rastreo alrededor del hotel Bumi Aditya donde por última vez se la vio.

Por medio del representante de esta familia, Ignacio Vilariño, ABC ha sabido que gracias a la mediación de la Embajada española en Yakarta, a través de su segundo de abordo, Fernando Burgos, podrá darse inicio, tras casi dos meses de espera en una aparente dejación de funciones de las autoridades indonesias, a la búsqueda de Mati, lo cual lleva implorando su familia desde que se descubrió que había desaparecido.

Aunque la noticia haya caído como un rayo de esperanza, allegados de Mati auditan esta nueva mejora ya que desde que se anunció el comienzo de la geolocalización de su teléfono móvil aún nadie ha comenzado a hacerla. Se habla desde las autoridades –Interpol y policía indonesia– de que es algo inminente, pero aún nadie sabe nada a ciencia cierta cuando comenzará ese rastreo.

Debe saberse que desde su terminal se cree que alguien usurpó la identidad de Mati Muñoz para, en una amistosa conversación de WhatsApp con una empleada del hotel donde se alojaba, comentarle que, en realidad, la desaparecida se había ido hasta Laos. Las faltas de ortografía y numerosas comas sin sentido son la prueba evidente, según sus familiares y allegados, de que no fue ella la que envió esos mensajes. Además, se da la circunstancia de que Mati Muñoz abonó por adelantado veinte noches de hotel, por lo que sus familiares no creen que tras ese abono saliera corriendo hasta otro país. Que las autoridades indonesias corroboraran que Mati nunca ha salido del país y que siquiera existe registro de que dejara su querida isla de Lombok señalan a esa conversación de WhatsApp entre la empleada del hotel y la desaparecida como extraña, cabiendo la posibilidad de que no hubiera sido Mati la que hubiera contestado.

Se abren a la detención de los principales sospechosos

En una actualización de última hora, la misma policía de Yakarta que ha decidido rastrear la zona con perros adiestrados asegura que, dadas las posibles pruebas que muestran evidencias categóricas de que Mati pudo haber sufrido un crimen, podría comenzar a detener a los principales sospechosos. La policía de la isla Lombok, requerida por ABC, sigue guardando silencio.

Expertos consultados en España de la Policía Nacional aseguran que los indicios de que parte del personal del hotel donde se alojaba Mati tenga que ver con su extraña desaparición son muy evidentes. A su vez, un empresario nativo de la isla de Lombok aseguró a este medio que mientras Yakarta no presione lo último que desea la isla de Lombok es que se la asocie al crimen, razón por la que el número de turistas que cada año la visitan –alrededor de millón y medio aunque en 2025 planean alcanzar los dos millones y medio de turistas– podría decrecer de manera considerable.