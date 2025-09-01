La cantidad de dinero por la que asesinaron a Mati en Indonesia, la turista española de 72 años

Tras dos meses desaparecida en la isla de Lombok (Indonesia), las autoridades locales encontraron el cuerpo sin vida de la turista española Matilde Muñoz (de 72 años) el sábado 30 de agosto. El cadáver fue localizado en una playa cercana al hotel Bumi Aditya, donde se alojaba por largas temporadas.

Video. Fue asesinada premeditadamente según la Policía indonesia EFE

ABC tuvo acceso este sábado a la habitación en la que se alojaba, donde curiosamente había una televisión en el suelo, justo donde Mati debió estar envuelta en una sábana durante, al menos, siete semanas, hasta que la pasada, y ante la presión mediática, los dos detenidos (un empleado y un exempleado del hotel) se la llevaron a la playa de Batu Bolong, muy cerca –a menos de un kilómetro– del hotel donde la ferrolana de nacimiento y mallorquina de adopción se hospedaba. Se da la circunstancia de que Matilde expresaba a su círculo más íntimo que tanto la isla de Lombok como el hotel Bumi Aditya la consideraba su casa.

Según la versión más reciente de los dos encausados, S.U., de 34 años, y empleado del hotel, y H.R., alias Ge, de 30, exempleado del mismo complejo hotelero que fue despedido hace dos años por robar a un cliente, accedieron al bungaló número 107 alrededor de las tres de la madrugada del 2 de julio, mientras Mati dormía, en busca de dinero y otros objetos de valor entre sus pertenencias, momento en el que la española les recriminó su actitud y estos la asfixiaron con sus manos hasta certificar que no respiraba.

Alrededor del suceso siguen existiendo muchas incógnitas, dadas las contradicciones entre las versiones de los dos asesinos y otros hechos que levantan sospechas. Por ejemplo, seis días después de que se le perdiera la pista, y desde su terminal móvil, ella supuestamente contestó —la familia, tras examinar los mensajes, cree que fue otra persona, dados los tremendos errores ortográficos que nunca cometía Mati— a Mala, empleada del hotel donde se alojaba con la que había granjeado una relación de confianza.

El mismo día que se le perdió la pista había abonado veinte noches por adelantado mediante transferencia bancaria, aunque esa empleada del hotel aseguraba que el pago se había realizado en efectivo.

ABC tuvo acceso a los supuestos mensajes que intercambió Matilde Muñoz con esta empleada días después de que se le perdiera la pista. También, este medio ha tenido conocimiento de la cantidad de dinero que los dos asesinos robaron a Mati en la madrugada del 2 de julio.

La cantidad de dinero que los asesinos robaron a Mati

La policía de Senggigi ha asegurado a ABC que la cantidad que los ladrones robaron a Mati fue de 3 millones de rupias indonesias en billetes, que al cambio serían unos 156 euros (178 dólares estadounidenses).

Una cantidad que, según diversas fuentes, es considerada moderada en Indonesia, puesto que facilita la realización de pequeños gastos, pero no alcanza para cubrir necesidades mensuales importantes como alquiler o compras grandes.

Según la estimación de Expatistán, el coste de vida estimado para una persona sola en Indonesia es de alrededor de 22.8 millones de rupias al mes, mientras que para una familia de cuatro, unos 41.6 millones de rupias al mes.