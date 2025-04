Catas de chocolate y festivales de perreo con dinero para combatir la violencia de género

Un festival para perrear durante dos días en Canarias. Una cata de siete chocolates 'terapéuticos' de la mano de una charla de psicología sensitiva femenina en Sevilla. Amasar 'tus propias tradiciones' en un taller de hornazos en Almería o una sesión de escritura creativa ... en Madrid. Todos son eventos que, según ha notificado Feministas de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, hacen uso «inadecuado» de fondos públicos que forman parte del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La organización informó este martes mediante una carta al ministerio de Igualdad, encabezado por Ana Redondo, sobre estas y otras actividades «que no cumplen con las medidas finalistas que estipulan los acuerdos» y que muestra en sus carteles los logos del ministerio de Igualdad y del Pacto de Estado. El grupo ha pedido que se investigue esta práctica que, aseguran, lleva haciéndose desde la formación del Ministerio en 2019, y que cesen de producirse los eventos de este tipo con dinero público.

«Queremos que se revisen los casos y que Igualdad reclame la devolución de todas las partidas presupuestarias que hayan incurrido en un uso inadecuado y fraudulento», detalla a ABC Ana Monzón, miembro de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres. La socióloga explica que en los últimos cinco años este «gasto negligente» de fondos públicos se ha producido por parte de diferentes organismos del estado -comunidades autónomas, ayuntamientos, consejos y cabildos- «de toda la geografía española», y puntualiza que «debido al compromiso con las víctimas y la defensa de la pulcritud» es exigible a estas instituciones una justificación por el gasto realizado con el dinero de todos.

Las feministas critican que el dinero utilizado en actividades lúdicas no se destine a medidas para la prevención, erradicación y protección de las víctimas, aquello que además, según subraya Monzón, es un «mandato» aprobado por el Gobierno y no un consejo. «El documento del Pacto de Estado especifica en cada una de las 250 medidas en qué se tiene, no en qué se debe, que destinar los fondos públicos. Y ninguna menciona bailes, cenas o talleres de artísticos porque no garantiza la atención de las mujeres que ya han sido agredidas ni sirven para la prevención de posibles nuevas agresiones». «No utilizar cada euro, cada recurso económico, en la erradicación y en la atención de las víctimas de violencia de género es un acto negligente y muy grave», lamenta.

105.000 euros en un festival feminista de perreo

Sobre los fondos malgastados, la plataforma feminista no tiene una cifra gobal, pero sí sabe lo que costó el 'Festival del Perreo Feminista' celebrado a finales de 2022 en Tenerife. El coste fue de 105.000 euros del Pacto de Estado, una cifra «lamentable para un evento al que acudieron 230 personas». El evento, que estaba dirigido a jóvenes de entre 12 y 35 años, contaba con diferentes charlas para prevenir las «violencias machistas», además de talleres de baile y composición de letras con perspectiva feminista, y el show de la DJ canaria Mama Qucha, la cantante belga Ambizius, la artista navarra La Furia y la rapera Mel Ömama. Todo ello en una jornada que comenzaba con un «desayuno saludable» con opciones veganas, vegetarianas y sin gluten.

Ahora, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres espera la respuesta y actuación de Igualdad ante su denuncia, al igual que ABC, que al cierre de esta edición no ha obtenido respuesta por parte del ministerio.

Una «cena para mujeres»

Por otro lado, la organización sí que hace alusión a un comunicado de la ministra Redondo sobre una investigación que realizará el Ministerio de Igualdad a «Una cena para mujeres», un evento con karaoke y DJ que se celebrará el próximo 4 de mayo en Pontevedra y que también se anuncia con los logos del Pacto de Estado. Según el texto, Igualdad «estudiará el caso y, de cofinanciarse la citada cena con fondos del Pacto de Estado, se considerará actividad no financiable» por lo que «no se podrá imputar a los fondos y se solicitará de forma inmediata la retirada de los logos del Pacto de Estado, del Ministerio de Igualdad y del Gobierno de España». De ser así, el equipo de Redondo especifica que llegará «hasta las últimas consecuencias» para frenar estas prácticas.

El ministerio de Redondo también solicita a todas las administraciones públicas «la máxima colaboración para hacer el mejor uso» de esta financiación. En concreto, Igualdad destinó 4.615,48 euros en 2023 al Concello de Cerdedo Cotobade (Pontevedra) en el contexto del Pacto de Estado. En el cartel de la cena de este Concello en el que aparecen los logos de Igualdad, figura una ilustración de cuatro chicas de fiesta y el lema «festejemos la fortaleza de las mujeres».

Asimismo, del comunicado se desprende que «las actividades que se financien con cargo a estos fondos deben enmarcarse, necesariamente, en alguno de los ejes y medidas previstos para las Entidades Locales del documento refundido de medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género».

«La perspectiva de género es la búsqueda de la igualdad para evitar discriminaciones o situaciones de marginación, violencia e injusticia, lo que no encaja en modo alguno con una cena lúdico festiva con Djs y karaoke», sentencia la plataforma feminista.