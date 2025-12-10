«Me cuesta pensar en fuga accidental. No veo cómo»: Científicos ven «altamente improbable» que el origen del brote de peste porcina sea un laboratorio

«Me cuesta mucho pensar en una fuga accidental. Por mucho que me esfuerce, no se me ocurre cómo podría producirse». El científico José Ángel Barasona, responsable de uno de los proyectos de vacuna contra el virus de la Peste Porcina Africana ( ... PPA), ve «altamente improbable» la hipótesis de una fuga accidental del laboratorio de bioseguridad de nivel 3 como causa del brote de Barcelona. Su opinión la secundan otros expertos que trabajan o han trabajado en centros de bioseguridad de este nivel y que han sido consultados por este diario. Coinciden en que la contaminación alimentaria que se barajó en un principio es una «hipótesis de peso» y que la posibilidad de que se trate de un sabotaje «está también sobre la mesa».

El pasado viernes, el Ministerio de Agricultura dio un giro al guion de la crisis de Collserola (Barcelona) al apuntar la posibilidad de que el origen del foco infeccioso fuera un laboratorio, dándose la circunstancia de que a escasos metros de dónde aparecieron los dos primeros cadáveres de jabalí se encuentra emplazada una de las instalaciones de bioseguridad nivel 3 (BSL3) de referencia en España, el Centro de Investigación en Salud Animal (IRTA-CReSA), situado en uno de los extremos del campus de Bellaterra de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

«Todos los virus circulantes en la actualidad en los Estados miembros pertenecen a los grupos genéticos 2-28 y no al nuevo grupo genético 29 al que pertenece el virus causante del foco en la provincia de Barcelona -muy similar al grupo genético 1 que circuló en Georgia en 2007-», dijo el Ministerio en su nota. El virus del grupo genético 1 es el virus con el que trabajan actualmente los laboratorios de bioseguridad nivel 3 de referencia de España, incluido el IRTA catalán, donde se centran la sospecha de fuga. «Los virus, en condiciones naturales, cuando se propagan mediante ciclos de infección en animales sufren en mayor o menor medidas cambios en su genoma. El hallazgo de un virus similar al que circuló en Georgia no excluye, por tanto, que su origen pueda estar en una instalación de confinamiento biológico», puntualizó el Ministerio en su nota, en la que no descartaba otras posibilidades como probable origen de la infección.

Sin embargo, científicos y expertos en salud animal consultados por ABC que llevan años desarrollando su trabajo en estas instalaciones coinciden en que con la información de que se dispone actualmente «resulta complicado» pensar en un escape accidental de este virus de un laboratorio de alta bioseguridad. «Es muy improbable pero no imposible porque el riesgo cero no existe», puntualizan. Lamentan también que se esté apuntando a estas instalaciones cuando «todavía no se dispone del resultado final de los análisis genómicos comparativos entre la cepa encontrada y lo que se emplea en los laboratorios».

«Las medidas de seguridad son tan extremas en estas instalaciones que no se me ocurre de qué forma puede un virus que no es de contagio aéreo salir de ahí. Todo está videovigilado, nos damos constantemente duchas con doble enjabonado, cambios constantes de equipos EPI y debemos practicar multitud de protocolos de bioseguridad antes de realizar algún procedimiento», señala el científico en declaraciones a ABC y apunta a la contaminación alimentaria, que se indicó en el inicio de la crisis, como «una posibilidad de peso». Su opinión tiene el valor de su experiencia ya que lleva prácticamente una década trabajando en un laboratorio de bioseguridad nivel 3 (BSL3) en Madrid, precisamente con esta enfermedad.

«No hay riesgo cero. La posibilidad de una fuga accidental no es imposible pero sí remota con los datos actuales» José Ángel Barasona Coordinador del S. de Inmunología Viral y Medicina del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (Visavet)

«El virus de la peste porcina es rápido e implacable cuando entra en el torrente sanguíneo; coloniza eficazmente todos los tejidos pero es de torpe transmisión a no ser que los animales entren en contacto directo con la sangre o las mucosas del animal infectado». Pese a que reconoce que «no hay riesgo cero», la posibilidad de una «fuga accidental» es remota con los datos que tenemos ahora.

En el mismo sentido se pronuncia el catedrático emérito de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, experto que cargó a sus espaldas con la investigación en España de la crisis 'de las vacas locas' en los 90. Badiola, que trabaja en un laboratorio de bioseguridad de nivel 3 en el campus universitario de Zaragoza, ve improbable «aunque no imposible» también la tesis de que el foco haya salido de un laboratorio de Barcelona.

Asegura en declaraciones a ABC que el origen de la infección no se sabrá hasta que las distintas comisiones que están investigando el brote acaben su trabajo. Otro factor determinante será, y en ello coincide con sus colegas, «el resultado del análisis genómico». «Sabremos exactamente cuánto es de similar a la Georgia 2007, cepa con la que trabajan los laboratorios y que no circula fuera de ellos, la cepa que se ha identificado en los jabalíes de Barcelona».

«La seguridad de estas instalaciones se ha pensado incluso para que nosotros podamos fallar y el sistema no lo permita» Antoni Trilla Epidemiólogo del Hospital Clínic de Barcelona

El epidemiólogo del Hospital Clínic, Antoni Trilla, comparte también la tesis de que «es muy difícil que haya sido un escape accidental». «El sistema de seguridad de estas instalaciones está diseñado para corregir cualquier fallo humano. Está pensado incluso para que nosotros podamos cometer errores y el sistema no lo permita», dice Trilla. «Aún así, -asevera-el riesgo cero no existe: los incidentes, aunque improbables, no pueden descartarse». Al igual que sus colegas apunta al sabotaje como otra hipotética posibilidad. «También debe considerarse la introducción deliberada del virus (sabotaje), una posibilidad de muy baja probabilidad pero que requiere investigación por parte de las autoridades competentes. Y, finalmente, la existencia de una mutación espontánea y llegada natural del virus a Barcelona por cualquier vía, sin relación con laboratorio alguno», afirma Trilla.

«El nivel 3 de bioseguridad implica controles extremadamente estrictos: control de aerosoles y secreciones, protocolos de protección del personal, acceso restringido y controlado, protocolos de descontaminación rigurosos, gestión segura de cadáveres y residuos y prohibición absoluta de consumo de productos porcinos en las instalaciones», explica el epidemiólogo catalán.

«Por ahora son todo hipótesis. Una cosa es decir que no se parece a las cepas que están circulando en los países en los que hay más o menos control veterinario pero puede estar circulando por otros países en los que no hay tanto control», apunta Antoni Trilla. Barasona apoya la tesis. «Se tiene un control y un seguimiento más importante de la evolución de la cepa original de Georgia 2007 en la zona oeste de Europa que en la zona Este. ¿Quién nos dice que el nuevo grupo genético 29 no está circulando en esos países? Todo está por ver», concluyen los científicos.