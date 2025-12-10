Suscribete a
«Me cuesta pensar en fuga accidental. No veo cómo»: Científicos ven «altamente improbable» que el origen del brote de peste porcina sea un laboratorio

Expertos en salud animal no descartan el sabotaje. "Los estudios genómicos serán concluyentes»

Expertos «independientes» españoles y extranjeros investigarán la posible fuga del brote de peste porcina

Imagen del Laboratorio IRTA-CReSA en el campus de Bellaterra de la Universidad Autónoma de Barcelona
Imagen del Laboratorio IRTA-CReSA en el campus de Bellaterra de la Universidad Autónoma de Barcelona pep dalmau

Esther Armora y Érika Montañés

Barcelona

«Me cuesta mucho pensar en una fuga accidental. Por mucho que me esfuerce, no se me ocurre cómo podría producirse». El científico José Ángel Barasona, responsable de uno de los proyectos de vacuna contra el virus de la Peste Porcina Africana ( ... PPA), ve «altamente improbable» la hipótesis de una fuga accidental del laboratorio de bioseguridad de nivel 3 como causa del brote de Barcelona. Su opinión la secundan otros expertos que trabajan o han trabajado en centros de bioseguridad de este nivel y que han sido consultados por este diario. Coinciden en que la contaminación alimentaria que se barajó en un principio es una «hipótesis de peso» y que la posibilidad de que se trate de un sabotaje «está también sobre la mesa».

