Así es laboratorio de la Generalitat que está en el punto de mira por el brote de peste porcina

El IRTA-CreSa, ubicado a menos de un kilómetro de donde se hallaron los jabalíes infectados, tiene entre sus líneas de investigación la infección que solo afecta a jabalíes y cerdos

Agricultura investiga si el brote de peste porcina de Barcelona salió de un laboratorio

Desinfección de un vehículo, saliendo del centro de investigación efe
Àlex Gubern

Barcelona

La nota del Ministerio de Agricultura asegurando que no se descarta que el brote de peste porcina africana (PPA) de Barcelona saliese de un laboratorio ha dirigido todas las miradas sobre el IRTa-CreSa, (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries), un centro de ... investigación adscrito al Departamento de Agricultura de la Generalitat que desde 1985 asesora y da apoyo al sector agroalimentario catalán, trabaja con cerdos infectados y PPA y se ubica a menos de un kilómetros del sitio en el que se hallaron los jabalíes infectados el pasado viernes.

