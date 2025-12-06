Así es laboratorio de la Generalitat que está en el punto de mira por el brote de peste porcina

La nota del Ministerio de Agricultura asegurando que no se descarta que el brote de peste porcina africana (PPA) de Barcelona saliese de un laboratorio ha dirigido todas las miradas sobre el IRTa-CreSa, (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries), un centro de ... investigación adscrito al Departamento de Agricultura de la Generalitat que desde 1985 asesora y da apoyo al sector agroalimentario catalán, trabaja con cerdos infectados y PPA y se ubica a menos de un kilómetros del sitio en el que se hallaron los jabalíes infectados el pasado viernes.

Desde que se declaró el brote, muchos han señalado esta coincidencia, descartada de inicio, apuntándose más bien a la 'teoría del bocadillo', que señala que el origen del brote está en un alimento contaminado traído desde Europa y que entró en contacto con un jabalí del parque de Collserola, en Barcelona.

Josep Usall i Rodié, director del IRTA

El IRTA, cuya sede principal está en el campus de la Universidad Autònoma de Barcelona (UAB), es considerado un laboratorio de referencia en Europa en salud animal y hace investigación básica y aplicada y ofrece apoyo científico y de asesoramiento. Coordina el trabajo de un millar de profesionales distribuidos en dieciocho centros y fincas en todo el territorio catalán y «conectados con equipos de investigación e innovación de todo el mundo». El centro pertenece al sistema de centros de investigación catalanes Cerca, y están, según asegura el centro, «entre el 20% de las mejores instituciones de investigación del mundo, considerando la I+D+i y el impacto social».

La bioseguridad del IRTA

El IRTA tiene un nivel de bioseguridad de 3 sobre 4, es decir puede tratar con patógenos vivos salvo los de tipo hemorrágico que afectan a las personas, como el Ébola. Tiene líneas de investigación sobre peste porcina africana y de hecho ha sido un activo durante esta semana tras la declaración del brote en Barcelona. Durante los ensayos de la vacuna contra la Covid de Hypra, el IRTA probó la misma con animales en sus instalaciones.

Dirigido por Josep Usall i Rodié y coordinación científica de Jordi García-Mas, cuenta con un presupuesto anual de 71,024 millones de euros, aportados en un 36% por la Generalitat, un 34% por proyectos de investigación de financiación pública y un 26% de contratos proyectos y servicios con empresas. Entre sus objetivos científicos está impulsar la transformación digital del sector agroalimentario, optimizar la gestión del agua para usos agrícolas o garantizar la salud y el bienestar animal en el escenario de la reducción de antibióticos.

Esta misma semana, y tras las especulaciones sobre el centro, uno de los veterinarios e investigadores del centro, el catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Joaquín Segalés, aseguraba que tras la detección del virus se han revisado todos los protocolos de los últimos cuatro meses sin que se detectasen alteraciones de la bioseguridad. «No hay ninguna evidencia de que una quiebra en los protocolos de seguridad explique el escape del virus de la peste porcina del centro», defendió.

Segalés, por ejemplo, recordó que el edificio del IRTA trabaja con presión negativa, es decir, que dentro del mismo «la presión atmosférica es más baja que la que hay en el exterior» para crear un efecto embudo y que «imposibilita que pueda haber cualquier escape al exterior». De igual modo, dado el nivel de seguridad, para acceder a su interior hay que quitarse toda la ropa, ingresar por una doble puerta y vestirse en el interior con mono y unos zuecos. Al salir, es obligatoria la ducha. Excepto las personas, nada sale de su interior, especialmente animales o muestras, que son incineradas o destruidas mediante procedimientos químicos.