Expertos «independientes», de Madrid, el País Vasco y el extranjero investigarán la posible fuga del brote de peste porcina

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha explicado que está previsto que hoy se conozcan los miembros del equipo que debe realizar la auditoría al Institut d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), que estará formado por expertos ... en bioseguridad «independientes» de Madrid, el País Vasco y el ámbito internacional.

Lo ha dicho en declaraciones este lunes al programa 'La Hora de la 1' de TVE, donde ha dicho que será el director del IRTA, Josep Usall, el que coordine este grupo que debe «marcar los pasos» y las investigaciones para definir qué hay que buscar.

Además, ha dicho que esta semana se recibirán las muestras que están en el laboratorio cruzadas con las muestras encontradas en los jabalíes de la zona de Cerdanyola del Vallès (Barcelona): «Tendremos información de si coincide el ADN o no coincide, por lo tanto, yo creo que en pocos días tendremos información muy importante».

«Cada día que pasa vamos avanzando, teniendo más información y sobre todo, lo que repito, prudencia, vamos a dejar trabajar a los científicos nosotros nos vamos a guiar siempre por criterios científicos», ha insistido. Asimismo, ha dicho que no se descartan otras hipótesis y ha enviado un mensaje de confianza al sector agroalimentario y al sistema de investigación que es «fundamental».

Preguntado por la situación de las exportaciones ha trasladado un mensaje de apoyo al sector y ha remarcado que en Cataluña «el primer sector económico es el agroalimentario» por lo que, dice, esta situación va a tener un impacto, textualmente.

Ha destacado que el 80% de las exportaciones de porcino catalanas van a Asia y que, dentro del continente, el principal mercado es el chino, donde se pueden exportar productos porcinos que provengan de fuera de la provincia de Barcelona. «Esto genera un impacto importante porque tenemos en Osona (Barcelona) una cabaña ganadera muy grande», ha lamentado, informa Ep.