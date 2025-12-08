Suscribete a
Expertos «independientes», de Madrid, el País Vasco y el extranjero investigarán la posible fuga del brote de peste porcina

Las sospechas recaen sobre el laboratorio Cresa de la Generalitat, ubicado al lado de donde se hallaron los primeros jabalíes infectados

El laboratorio bajo sospecha de propagar la peste porcina investiga con la misma cepa causante del brote de Barcelona

Laboratorio IRTA CreSA, en el campus de la UAB
Laboratorio IRTA CreSA, en el campus de la UAB pep dalmau

Barcelona

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha explicado que está previsto que hoy se conozcan los miembros del equipo que debe realizar la auditoría al Institut d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), que estará formado por expertos ... en bioseguridad «independientes» de Madrid, el País Vasco y el ámbito internacional.

