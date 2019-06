Así se ha retrasado la edad para ser madre en España La media de las primerizas alcanza por primera vez los 31 años

La edad de las madres para tener el primer hijo se ha retrasado hasta los 31 de media en España, una décima más que el año anterior. En 2011 se superó la barrera de los 30 años. En el año 2000, la de los 29 años. En 1994, la de los 28 años... En 1980, la media de las madres primerizas estaba en 25 años.

Las madres primerizas menores de 30 años son el 34%, hace una década eran el 45%, y hace dos décadas el 58%. Hoy el 7,4% de las madres primerizas tiene más de 40 años, según datos de 2017. Hace una década estos casos eran solo poco más del 2%. Hace dos décadas, ser madre por primera vez en la cuarentena era anecdótico, apenas un 1%.

Vizcaya es la provincia donde la edad a la maternidad más se ha retrasado. La media en 2018 está en los 32,17 años. Soria también supera los 32 años. Murcia, Huelva y Almería son las únicas todavía por debajo de los 30 años. Hace una década ninguna alcanzaba los 31 años de media, y solo una docena superaba los 30. La media en Almería, también entonces con las madres primerizas más jóvenes, estaba por debajo de los 28 años, según datos del INE.

Edad a la maternidad por provincias - ABC

El retraso de la edad media a la maternidad es uno de los factores de la disminución del número de nacimientos. Durante 2018 se registraron 369.302 nacimientos en España, un descenso del 6,1% respecto al año anterior, según los datos provisionales difundidos el jueves por el INE. Desde el año 2008 el número de nacimientos ha descendido un 40,7%.

Las razones laborales o de conciliación de la vida familiar y laboral, junto con las económicas, son las responsables de que las mujeres españolas tengan menos hijos de los deseados, según desveló Encuesta de Fecundidad de 2018 elaborada por el INE y publicada a finales del año pasado.

En España, casi tres de cada cuatro mujeres desea tener al menos dos hijos, pero para conseguirlo demandan un aumento de la duración del permiso de maternidad y flexibilidad en el horario de trabajo. Actualmente la tasa de fecundidad es de 1,25 hijos.

Los deseos sobre la maternidad varían según la edad. La mitad de las mujeres de entre 18 y 55 años quieren tener dos hijos. El porcentaje de las que no quieren ser madres se reduce a medida que aumenta la edad. El 27% de las menores de 25 años no quiere hijos, frente al 17% de las que tienen entre 25 y 29 años. Y apenas una de cada diez mujeres mayores de 30 no quiere ser madre.

La mayoría de las menores de 35 años espera tener más. A partir de esa edad, las razones laborales o de conciliación de la vida familiar y laboral, y las económicas, son las que más pesan a la hora de limitar el número de hijos.