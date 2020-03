El Gobierno aprueba la ley educativa que deja a la Religión sin alternativa, desprotege al castellano y asfixia a la concertada Este martes el Consejo de Ministros ha aprobado la nueva ley educativa, la octava de la democracia

Este martes el Consejo de Ministros ha aprobado la nueva ley educativa, la octava de la democracia. Se trata del Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), más conocida como "Ley Celaá" que modifica la LOE de los socialistas aprobada en 2006 y elimina la LOMCE, o "Ley Wert" aprobada por los populares.

El texto es el mismo que aterrizó en el Consejo de Ministros el pasado 15 de febrero, el mismo día que Sánchez convocaba elecciones por lo que el texto quedó en papel mojado. Un texto que contó con el rechazo de gran parte de la comunidad educativa por atacar a la concertada, cercar la Religión y dar alas a la Generalitat para decidir sobre el castellano en Cataluña.

"Presentamos la primera pieza de un proyecto educativo que va a tener gran impacto, este proyecto busca la calidad del sistema para todos, se fundamenta sobre la excelencia para todos y la equidad, nadie puede quedar atrás. El destinatario universal de este proyecto de ley es el alumnado, sea con el talento que sea que entre a un aula. Buscamos que no haya segregación, no se puede segregar por razones socioeconómicas", dijo Celaá.

"Al esfuerzo del alumno hay que incorporar el del sistema, lejos de reducir, lo multiplicamos para que se una al del alumno y este tiene que progresar, porque eso no es segregar, que todo el mundo progrese con la debida calidad de educación".

Celaá señaló, tal como recordó en Comisión de Educación del Cngreso de los Diputados, que el Gobierno presentará un modelo para la carrera docente que incluirá formación inicial del profesorado. "El docente será acompañado en un proceso de inducción durante un curso escolar para mejorar su práctica. Este modelo será complementado en el plazo de un año en su totalidad".

«También nos obligamos a incorporar un 0-3 de manera gradual y empezando por los colectivos más desfavorecidos; todavía estamos en un treinta y tantos por ciento en el 0-3 y tenemos que avanzar en la inclusión, en una escuela inclusiva, participativa y que esta ley tenga como centro una enseñanza personalizada: este es el corazón de la ley, que trata la diversidad del talento».

También recordó que será un curriculum más competencial, menos enciclopédico y menos memorístico.

Preguntada por este periódico por el estatus que tendrá finalmente la asignatura de Religión, Celaá ha señalado que se queda sin alternativa. Si bien este extremo no figura en el texto pero sí en el acuerdo entre PSOE y UP en su documento «Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España», la ministra ha señalado que sí se queda «sin asignatura espejo». "El tratamiento de la asignatura de Religión está en el texto desde febrero de 2019 y es el mismo; es de oferta obligada para los centros y asunción voluntaria para los alumnos. Sin asingatura espejo porque la voluntad de unos no puede obligar a otros", apuntó. Sin embargo, el texto no especifica en ningún articulada que la materia se quede sin alternativa.

También fue preguntada por su postura respecto a los proyectos de decretos de Cataluña que han sido rechazados por el sector de la concertada. El primero articula un proceso de admisión de alumnos en el que se prima la intervención de la Consejería en la distribución de las solicitudes entre los centros por criterios de planificación, en lugar de primar el criterio de elección de las familias. El segundo impone nuevas obligaciones a los centros concertados (el tipo de alumnado a escolarizar, prestación de servicios gratuitos o el refuerzo de la zonificación, etc), sin incrementar su dotación económica.

"Los decretos de Cataluña nacen del consenso del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo de Cataluña)", respondió la ministra que añadió que fueron "firmados por todos los agentes de la comunidad educativa incluida la concertada".