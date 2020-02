La concertada denuncia ante al PSOE «discrminación, acoso, humillación y vulneración de derechos» La secretaria de Educación y Universidades del PSOE, Luz Martínez Seijo convocó a la concertada por separado y las reuniones, aunque dentro del diálogo, han puesto de manifiesto las discrepancias de la concertada con los planes del Gobierno

La secretaria de Educación y Universidades del PSOE, Luz Martínez Seijo convocó a la concertada por separado. El pasado martes se reunió con la la Confederación Católica de Padres (Concapa) y ayer miércoles con las patronales Escuelas Católicas y la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), también en dos encuentros diferentes.

Tras la reunión, el presidente de CONCAPA, Pedro Caballero, le envió una dura carta a Seijo (que además registró en el Congreso) en la que le agradeció el diálogo pero, al mismo tiempo, denunció que los padres de la concertada han sufrido «discriminación, acoso y humillación» por elegir libremente el modelo de educación que quieren para sus hijos.

Recordaron que representan a más de tres millones de familias, con presencia en más de 3.000 centros educativos (concertados y públicos) y que la red concertada representa alrededor del 20 por ciento del sistema educativo español. Y aún así, el proyecto de ley que se aprobará «en las próximas semanas» en palabras de la ministra, nació «de la división y el enfrentamiento».

«Pensamiento partidista»

Además, aseguraron que se están «vulnerando los derechos fundamentales de las familias simplemente por el hecho de elegir el tipo de educación o centro educativo acorde a sus convicciones religiosas y morales» y que, los padres, deben velar por la educación de sus hijos «y no puede ser que el Estado les imponga un pensamiento partidista, en contra de nuestros principios y creencias». «Claro que se debe de trabajar en valores cívicos, de respeto a las diferencias, tolerancia, igualdad, violencia e incluso sexualidad, pero no desde un punto de vista único y sectario».

En la misiva, Caballero adjuntó una serie de propuestas educativas entre las que destacan la garantía de la libertad de educación y de libre elección de centro, la cultura del esfuerzo, el sistema de conciertos educativos, y que la asignatura de Religión sea evaluable y equiparable al resto de asignaturas y dentro del horario lectivo y que tenga alternativa.

Esta última reclamación se produce a raíz del documento de PSOE y Unidas Podemos del pasado mes de diciembre que plantea que la asignatura de Religión siga siendo voluntaria, no tenga efectos académicos y, por primera vez, se quede sin alternativa.

El polémico proyecto de decreto catalán

Por su parte, Escuelas Católicas, señaló a Seijo que «la derogación de la LOMCE no puede ser la excusa para endurecer la situación de la enseñanza concertada», apuntó Luis Centeno, secretario general adjunto de EC tras la reunión. «Le hemos puesto como ejemplo el proyecto de decreto de admisión de alumnos de Cataluña, que vulnera los derechos fundamentales de titulares y padres, al establecer una planificación administrativa previa al proceso de elección de centro. Este proyecto está elaborado por ERC, socio en el actual Gobierno de España, lo que nos hace temer un endurecimiento aún mayor del proyecto de ley durante su tramitación», agregó Centeno.

En la misma línea, Alfonso Aguiló, presidente de CECE, señaló que le pidieron en la reunión que el Gobierno «legisle pensando en hacer una ley de consenso, como siempre ellos han proclamado, y que no legislen contra la concertada amparándose en exigencias de sus socios políticos. También hemos insistido en que hacen afirmaciones basándose en datos de Madrid que no son ciertos, y que no pueden apoyarse en eso para legislar de un modo lesivo para la concertada», explicó a ABC.

El PSOE recula

Seijo se reunió con la concertada tras las críticas que recibió por haber convocado el mes pasado a todo el sector de la pública en Ferraz en presencia de la ministra, Isabel Celaá dejando afuera a la concertada. Tres días después, reculaba y llamada al sector aunque por separado, en el Congreso y no en Ferraz y tampoco con la presencia de la ministra de Educación, Isabel Celaá, como hizo con el sector de la escuela pública.