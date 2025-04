Coronavirus España en directo: Madrid recurrirá mañana ante la Audiencia Nacional y pedirá medidas cautelares

El director del CCAES ha explicado que las pruebas de antígenos son pruebas de segunda generación, mucho mejores que los test rápidos. No sirven para todas las situaciones pierden sensibilidad si la muestra no se toma en el momento correcto y a la persona correcta. "Tienen un uso prioritario y clave en el diagnóstico de personas sinomáticas, en personas que viven en zonas de alta incidencia, pero pierden importancia a la hora de hacer cribados".

19:16

Rueda de prensa de Fernando Simón:

Simón se ha pronunciado sobre los negacionistas. "Son un grupo pequeño y espero que sea cada ves menos. Pero si una persona no quiere cumplir las normas, no se va a preocupar de las mismas. Si mejoramos la homogeneidad puede ayudar a que se cumplan aún mejor", ha explicado. "El seguimiento policial es raramente necesario, pero siempre hay un porcentaje pequeño de gente que no quiere cumplir. Se sacan unos pocos ejemplos de personas que no cumplen, pero no a las personas que sí. Hay que ponerlo en valor", ha defendido.