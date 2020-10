Los tres criterios «objetivos» para confinar una ciudad quizá no lo sean tanto Faltan marcadores para tener un diagnóstico claro e indicadores que no se puedan maquillar como la ocupación de las UCI

El Ministerio de Sanidad ha pedido a las autonomías aplicar confinamientos y restricciones duras en los municipios con más de 100.000 habitantes que cumplan tres requisitos evaluables. Estos son: superar una incidencia acumulada de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes, tener más del 10% de positivos en las PCRy un índice de ocupación superior al 35% en las UCI de los hospitales.

Los indicadores responden a la petición de epidemiólogos, entre otros expertos, de contar con indicadores comunes objetivos y fácilmente medibles para decidir cuándo se debe actuar en un territorio. Aunque las cifras también se pueden retorcer o amoldar a conveniencia.Los tres valores elegidos por el Ministerio de Sanidad podrían no ser los mejores para conocer la situación real de cada comunidad.

¿Cómo se mide la ocupación de una UCI?

Por ejemplo, ¿cómo se mide la ocupación de una unidad de cuidados intensivos? Parece un dato sencillo de obtener, pero el debate comienza con otra pregunta: ¿a qué se puede llamar «cama UCI»?. Julio Mayol, director médico del Hospital Clínico lo tiene claro: «Una cama de UCI es la que tiene recursos materiales y personales necesarios para proporcionar cuidados intensivos. El respirador es uno, pero lo más importante es que sanitarios suficientes para atender al paciente que necesita estos cuidados críticos», zanja.

Sin embargo, el sindicato de Enfermería Satse ha denunciado que en los cómputos oficiales se están considerando «camas UCI» puestos que no se pueden considerar UCI una cama de hospital con respirador. En el cómputo final se incluyen otras camas forzadas con respiradores que no deberían ser denominadas puestos UCI ya que son espacios habilitados para reanimación postquirúrgica. En estos espacios no hay personal de enfermería especializado para desempeñar esa labor.

Otro motivo de confusión es si las estadísticas de ocupación de UCI incluyen a los enfermos covid y a los «no covid». La Sociedad Madrileña de Medicina Intensiva ha denunciado que las cifras de ocupación oficiales solo muestran los ingresos covid-19 de esta nueva ola y no tienen en cuenta la presión asistencial de los pacientes covid-19 de la primera ola que siguen en las UCI y los que están por otras patologías.

500 casos por 100.000 habitantes

El Ministerio de Sanidad ha establecido la tasa de 500 casos por 100.000 habitantes como la luz roja para tomar restricciones duras. La cifra es muy alta si se atiende a los criterios que aplican otros países como el Reino Unido o Francia, donde las alarmas saltan cuando se pasa de más de cien casos por 100.000 habitantes. Sanidad ha optado por restringir en los municipios con una incidencia a partir de 500 casos o más en 14 días (medida hasta cinco días antes de la fecha de valoración). La orden que prepara el Ministerio de Sanidad explica que este criterio «no será de aplicación si al menos el 90 por ciento de los casos detectados en el municipio se corresponden con brotes no familiares perfectamente identificados y controlados, y si estos han sido convenientemente comunicados al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad». Eso significa que habrá municipios con esta tasa que se podrán escapar de las restricciones duras si se justifica que se debe a un brote, algo difícil de evaluar de forma rápida y más cuando hay transmisión comunitaria.

El tercer indicador, el de positivos por PCR, superior al 10 por ciento del total, es menos discutible. Aunque especialistas en Salud Pública como José Martínez Olmos advierte que sería conveniente añadir otros indicadores y umbrales para ser más objetivos en el diagnóstico y en la solución de problemas. Estos serían fijar un número de rastreadores por porcentaje de población y porcentaje de personas con instrucciones de guardar cuarentena que efectivamente la guardan.