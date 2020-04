Érika Montañés SEGUIR Actualizado: 16/04/2020 09:43h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Es cuestión de números. Y un organismo con vocación eminentemente económica como Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada, entre cuyos patronos se encuentran el Banco de España y empresas del Ibex), saca la calculadora y los hace: de la misma manera que con el estado de alarma se han evitado unos 491.000 contagios confirmados, estima también que haber ordenado el confinamiento una semana antes hubiese restado 60.000 infectados a las cifras, un 62,3% del total.

El resultado aporta un elemento clave para el debate político, porque sitúa la fecha determinante el sábado del 7 de marzo. Tal y como ha reconocido el Ministerio de Sanidad, durante la última semana de febrero tuvo lugar un contagio «importante» en territorios de España y, en concreto, en la Comunidad de Madrid. «El número de casos registrados el 4 de abril habría sido de 47.000, algo más de un tercio de los efectivamente registrados en la misma fecha», explicita el estudio publicado ayer sobre la efectividad del confinamiento para contener el Covid-19, un documento de trabajo íntegramente en inglés, que lleva por título «How effective has been the Spanish lockdown to battle Covid-19?» y que firman Luis Orea, de la Universidad de Oviedo, e Inmaculada Álvarez, de la Universidad Autónoma de Madrid.

«Habría menos muertos»

En dicho análisis se pone la pica en la gestión del Gobierno que consintió, entre otras medidas, la reunión de gente en aglomeraciones tales como eventos deportivos, culturales y las controvertidas marchas del Día Internacional de la Mujer. El informe evidencia que «habiendo adelantado una semana el aislamiento que se decretó el 14 de marzo se habría disminuido el número de casos registrados, el de personas fallecidas y se hubiera evitado probablemente el colapso de muchos hospitales».

Con el modelo econométrico de la evolución del acumulado de contagios por coronavirus del que parten los autores, para el que han utilizado simulaciones y datos diarios a nivel provincial desde el inicio de la epidemia hasta el 4 de abril, los dos economistas de esta fundación avalan que el 14 de marzo España siguiese los pasos de Italia y echase el cierre a la actividad no solo económica, sino social, cultural y también internacional, con el bloqueo de las fronteras. « En ausencia del estado de alarma –recoge el análisis–, el número de casos confirmados en la España peninsular hubiera aumentado de 126.000 a 617.000 a fecha de 4 de abril». Con dicha medida, por tanto, se han evitado cerca de medio millón de infecciones, lo que «representa una reducción media del 79,5% en el volumen total», aunque el resultado final difiere entre provincias.

Los profesores Orea y Álvarez remarcan que la movilidad de la gente entre provincias ha jugado un papel significativo en la propagación del virus. Dicha fuente de expansión del foco, sin embargo, se reduce «significativamente» una vez que se ordena el estado de alarma. Por lo tanto, la iniciativa del Gobierno «no solo ha permitido contener los contagios dentro de las provincias sino, además, los contagios procedentes de otras provincias».

Los autores sugieren que el control de viajeros procedentes de zonas previamente afectadas, como Italia, «debería haberse puesto en marcha mucho antes». La población concentrada en grandes ciudades, junto con su edad media elevada, contribuyen a adelantar la aparición de contagios en nuestro país, remachan.