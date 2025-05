Los precios finales de las mascarillas «suben hasta un 500%» por la escasez y el aumento de la demanda

Las mascarillas se han convertido en un producto de primera necesidad para evitar propagar el coronavirus en medio de una pandemia mundial. Pese a la recomendación de su uso por parte del Gobierno, estos artículos sanitarios llegan a cuentagotas a las farmacias y a un precio desorbitado . Desde la Federación de Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) explican que esto se debe a que «a mayor demanda, aumentan los precios». El secretario general de FEFE, Carlos Gallinal, calcula que «los precios de las mascarillas han subido entre un 300 y hasta un 500% en la venta final» por la especulación que están ejerciendo las empresas que se están encargando ahora de su fabricación, sobre todo, en China. «Juegan con la desesperación de la gente», denuncia Gallinal en conversación telefónica, quien añade que las farmacias siguen aplicando el 33% habitual de margen sobre lo desembolsado al proveedor.

Pero, además de por la demanda y el abuso de algunas empresas, hay un problema de escasez en todo el mundo. «Las farmacias no tienen todavía mascarillas, las cooperativas no están surtidas y los proveedores habituales tampoco», aclara Gallinal, quien espera que la semana que viene entre «un pedido importante del exterior» y aumente el surtido en las farmacias españolas. Desde FEFE creen que la solución no pasa por la fijación de precios máximos por parte del Gobierno, sino por incluir estos productos en la receta electrónica de forma que se aplique el copago en función de la renta del paciente.

«Lo que tiene que hacer el Gobierno es incluir las mascarillas como recetables, al igual que se hace con las gasas, que están bajo la prestación nacional y sobre todo, la solución pasa por que Europa tome las riendas y cree un consorcio entre los países europeos para hacer una compra agregada y conseguir un precio mucho más económico», insiste Gallinal. Además, explica que muchas farmacias se han puesto de acuerdo para no comprar en origen estos productos a esos precios abusivos. «La negativa de los farmacéuticos a pagar esos precios, reajustará el mercado y al final, abaratará las mascarillas», augura.

Limitar las subidas y reparto gratuito

Pese a que la patronal de las farmacias no cree adecuado que el Ejecutivo marque precios máximos, desde FACUA Consumidores en Acción llevan semanas reclamando al Gobierno que intervenga los precios ante «el incremento descomunal» de estos. En la asociación están recopilando quejas de los consumidores y aseguran haber detectado la venta por hasta 19,95 euros por una sola unidad . Aunque el Ejecutivo no se ha decidido aún por poner un tope a las subidas tal y como ha hecho con los operadores de telecomunicaciones o las funerarias, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, aseguró la semana pasada que Sanidad «tiene encima de la mesa» la propuesta para fijar el precio de guantes, mascarillas y geles desinfectantes y confió en que esta medida se apruebe «cuanto antes».

Por su parte, en la Organización de Consumidores OCU han confirmado la escasez de mascarillas en las famarcias españolas tras realizar un sondeo en 50 de estos establecimientos. Así, en la asociación de consumidores solo han encontrado mascarillas reutilizables en seis de las 50 farmacias que han visitado a precios que van de los 6,95 a los 19 euros por unidad. Por otro lado, solo han confirmado la disponibilidad de de mascarillas desechables (de tipo quirúrgico) en 11 de las 50 farmacias de la muestra a precios que van de los 1,5 a los 2,85 euros por producto.

Desde la OCU solicitan al Ejecutivo que realice una distribución gratuita y ordenada de las mascarillas a través de establecimientos y centros sanitarios para que tdoso los consumidores tengan un acceso igualitario a estos productos que se han convertido en de primera necesidad. Además, los portavoces de la OCU consideran que el Gobierno no debería haber permitido la vuelta al trabajo en actividades esenciales hasta tener garantizado «el acceso generalizado de todos los consumidores que viajan en transporte público a las mascarillas, algo que hoy no se está produciendo».