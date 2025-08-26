Domi Vélez, el mejor panadero del mundo: «Si te sienta mal el pan es porque no está bien fermentado»

Domi Vélez, elegido mejor panadero del mundo en la World Baker 2021, sigue ampliando su presencia en Sevilla con la idea de acercar su pan a los barrios. Su propuesta se basa en recuperar la esencia del producto bien hecho, con fermentaciones largas y materias primas de calidad, y en ofrecer al cliente espacios donde comprar pan se convierte en toda una experiencia.

Además de su labor en el obrador, Domi Vélez utiliza su cuenta de TikTok (@domivelez) para dar consejos y explicar aspectos clave de este alimento. En este sentido, en uno de sus vídeos, insiste en que no todos los panes se elaboran igual y que, cuando no están bien fermentados, pueden causar molestias. «¿Te sienta mal el pan? Que sepas que no eres el único. Precisamente, eso fue lo que nos hizo cambiar nuestra manera de elaborar pan«, señala.

Domi Vélez explica por qué es común que comer pan genere molestias

Y es que, según Domi Vélez, «ese cambio lo notamos en el cliente, que le sentaba mal el pan. Yo mismo, cuando salía afuera, pues notaba que el pan no me sentaba bien. Nos dio ese clic para cambiar el producto y empezar a procesar el pan como Dios manda; como se hacía antes, vamos«.

@domivelez ¿Te sienta mal el pan? Créeme… sé lo que es. Cuando salgo fuera a comer, muchas veces termino con molestias, porque no todos los panes se elaboran igual. Y no, no eres tú: es más común de lo que piensas. Nuestro pan sienta bien porque: ✔️ Fermenta 24 horas 🕒 ✔️ Lo elaboramos con harina de cultivo 🌾 ✔️ Usamos masa madre de calidad 🍞 Si quieres disfrutar de un pan que cuide de ti y de tu digestión, ven a por pan de Domi Vélez. 🥖✨ ♬ sonido original - Domi Vélez

A partir de ahí, este panadero lebrijano explica por qué el pan que hacen en sus tiendas no sienta mal: «Primero, porque tiene una fermentación a 24 horas. También tiene masa madre de cultivo, que ya sé que insisto y soy muy pesado en esto, pero ahí va a degradar nuestro gluten, nuestros almidones y no va a haber una fermentación dentro del estómago ni va a haber una reacción a esa proteína llamada gluten«.

En definitiva, Domi Vélez recalca que «nosotros fraccionamos el gluten y hacemos que sea mucho más digerible. Por eso nuestro pan sienta del carajísimo«.

