El mejor panadero del mundo abre otra tienda en Sevilla: «Mi objetivo es crecer en los barrios»

Domi Vélez continúa su proceso de expansión por Sevilla. Después de abrir el pasado julio otra panadería en la capital, concretamente en Triana, acaba de anunciar dónde estará ubicada la siguiente.

El objetivo del campeón del mundo en la World Baker 2021 es «crecer en los barrios», como demuestra su próxima apertura, que estará situada en Nervión.

«El concepto que abriremos en Nervión es el mismo que el de la tienda de Triana: panadería-pastelería«, comenta Domi Vélez, que ha elegido la popular calle Eduardo Dato para su siguiente panadería. Concretamente, el nuevo local se ubicará en el número 41 de esta vía, donde hasta hace poco había un Horno El Abuelo, frente al colegio Portaceli.

Cuándo abrirá

La nueva apertura está prevista para este otoño, quizás finales de septiembre o principios de octubre como anuncia Domi Vélez, que tiene previsto seguir creciendo en la capital andaluza con ese concepto de panadería y pastelería.

Como ya ha demostrado en su Lebrija natal y en los dos locales que ya tiene en Sevilla (Álvarez Quintero y Pagés del Corro), Domi Vélez ha reinventado el concepto del pan y lo ha elevado a otro nivel gastronómico, creando espacios que dignifican este producto y en los que el público disfruta comprando productos bien elaborados.

Más que despachos de panes Vélez abre boutiques del pan, con una estética actual y elegante que hace aún más apetecibles todas sus creaciones.

Domi Vélez es la quinta generación de panaderos por parte de padre y cuarta por parte de madre, con lo que su dedicación al mundo de la harina no es casualidad.

Qué productos trabaja

El público podrá encontrar en este nuevo punto de venta una gran cantidad de panes artesanos elaborados diariamente en su horno de Lebrija: molletes, teleras y piezas originales elaboradas con distintos tipos de harinas.

Domicao Gustavo García

La vitrina dulce mostrará el repertorio habitual de este panadero y repostero, que tiene recetas ya consolidadas como sus palmeras y cruasanes, sin olvidar su famoso Domicao (una versión artesana del Bollycao).