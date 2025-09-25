Los bomberos llevan una semana extinguiendo fuegos por la provincia de Sevilla con siete camiones menos

Bomberos de la provincia de Sevilla vuelven a reclamar más y mejores recursos en su batalla contra el fuego, máxime con los aparatosos focos que el pasado martes fueron protagonistas a ojos de todos en la esfera pública —en Sevilla y en Burguillos— con los ... incendios sucedidos en la isla de la Cartuja, el cual fue presumiblemente intencionado, y en la nave destrozada del municipio burguillero. Fue precisamente en este último incendio en el que se vieron obligador a participar hasta siete dotaciones de siete municipios de la provincia, entre otras cuestiones, porque siete de los camiones con los que venía disponiendo la plantilla a nivel provincial desde principios de verano han quedado completamente inmovilizados hasta nuevo aviso, según ha podido conocer ABC.

El uso de estos camiones, todos ellos pertenecientes al Consorcio de Prevención, Extinción y Salvamento de la provincia de Sevilla se ha quedado temporalmente en suspenso a la espera de su desbloqueo después de que el pasado jueves 18 de septiembre, uno de los bomberos de uno de los parques adscritos a dicho Consorcio sufriera un accidente laboral mientras revisaba un camión NBQ (Nuclear Bacteriológico Químico). Dicho automóvil cuenta con una plataforma elevadora para carga y descarga del material, y ahí fue cuando el bombero en cuestión sufrió una caída. Por motivos de prevención se procedió a prohibir el empleo de varios camiones que han dificultado y sobre todo postergado la extinción de varios incendios posteriores, como el ocurrido en Burguillos, ante la falta de agilidad. Fuera de dicha jurisdicción quedan los de Sevilla capital, cuya administración de estos medios compete a lo municipal.

Un día después del accidente, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla trasladaba al Consorcio dependiente de la Diputación la orden de inmovilizar siete de los camiones de los que venía haciendo uso con libertad la plantilla. Se trata de cuatro camiones escalas que permiten el acceso a grandes alturas y por los que la Diputación abonó 3,7 millones de euros; un brazo articulado, que es un vehículo de intervención en altura equipado con una escalera telescópica o de tijera, que permite a los bomberos realizar tareas de extinción de incendios, rescate de personas y acceso a lugares difíciles; y dos NBQ, que son unidades especializadas de bomberos que están entrenadas y equipadas para intervenir en situaciones de emergencia dirigidas por agentes de este tipo.

A las puertas de una nueva manifestación ante un pleno en Diputación y en aras de mejorar sus derechos, bomberos del Consorcio denuncian a la gerencia haber tenido que hacer uso expreso del único vehículo de rescate existente estos días para la provincia, como es un camión de auto escala que, por si fuera poco, es de los más dependientes tanto por el personal para hacerlo funcionar como por el suministro a la hora de hacer frente a un siniestro. De ahí que se vieran obligados a participar en Burguillos en labores de extinción vehículos nodriza, los BNP (Bombas Nodrizas Pesadas) que contribuyeron al uso de este primer automóvil. Al estar en Mairena del Aljarafe, este camión de auto escala tardó al menos una hora en su trayecto, un retraso causado por la falta de gestión por parte del Consorcio, que eligió Mairena para centrar la operativa ante cualquier tipo de emergencia, y terminó por ver cómo era afectado el edificio, una superficie hortofrutícola en la que trabajaban cien trabajadores, cincuenta de ellos vecinos de Burguillos.

Cartel de la convocatoria de la manifestación de los bomberos a las puertas de la Diputación ABC

Este jueves, nueva movilización de los bomberos ante Diputación

El alcalde, Domingo Delgado, comunicó ayer que no hay otra solución que el derrumbe de esta infraestructura por el alto nivel de los daños causados, aunque no haya habido constancia de heridos. Los sindicatos CSIF, SAB, UGT y CCOO han convocado una manifestación en nombre de los bomberos de la provincia de Sevilla para este jueves 25 de septiembre a las 9.30, en el que los trabajadores volverán a poner de manifiesto ante el ente regional las cuatro grandes urgencias de las que viene adoleciendo la plantilla: la falta de personal crónica, la deficiencia en medios y equipos, el abandono de las instalaciones y el incumplimiento de los acuerdos de transferencia y de funcionarios. Las exigencias sindicales pasan por la incorporación de nuevos efectivos, la dotación urgente de EPIs, vestuario y vehículos, un plan de inversiones en las instalaciones y el cumplimiento de los acuerdos que debe asumir la Diputación de Sevilla.