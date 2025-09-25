Los bomberos llevan una semana extinguiendo fuegos por la provincia de Sevilla con siete camiones menos

Suscríbete a
Imágenes del incendio en la fabrica Huerta Campo Rico, en el municipio sevillano de Burguillos
Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Bomberos de la provincia de Sevilla vuelven a reclamar más y mejores recursos en su batalla contra el fuego, máxime con los aparatosos focos que el pasado martes fueron protagonistas a ojos de todos en la esfera pública —en Sevilla y en Burguillos— con los ... incendios sucedidos en la isla de la Cartuja, el cual fue presumiblemente intencionado, y en la nave destrozada del municipio burguillero. Fue precisamente en este último incendio en el que se vieron obligador a participar hasta siete dotaciones de siete municipios de la provincia, entre otras cuestiones, porque siete de los camiones con los que venía disponiendo la plantilla a nivel provincial desde principios de verano han quedado completamente inmovilizados hasta nuevo aviso, según ha podido conocer ABC.

