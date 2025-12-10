Paco Correro, el ganador de la cesta de 'El Paisano' valorada en 850.000 euros, un año después del premio: «Todo lo que tienes son muchísimos regalos, pero no tienes ni un duro»

Ya es suerte que toque una cesta de Navidad, pero si es la de la Venta 'El Paisano', la suerte es aún mayor, dado el gran despliegue de regalos que trae. Fue ese el caso de Paco Correro Cabello y su mujer Montse, una ... familia de Casariche que, el año pasado, de camino a Chipiona, pararon en la citada venta que se ubica en la nacional IV, a la altura de Utrera, para comprar una papeleta que resultaría ganadora. «Como soy florista, la venta me coge de paso cuando voy de Chipiona, donde voy mínimo una vez a la semana para comprar flores. Desde que empezó esta rifa compro tres papeletas«, afirma para ABC de Sevilla el ganador de la edición pasada

Y es que la cesta 'La Niña' (llamada así por celebrarse el sorteo el 5 de enero, un día antes del sorteo del Niño del 6 de enero) trae cada año impresionantes premios que pocos podrían creer. Hasta tal punto llegan esos regalos que trae que, en total, la cesta tiene un valor de 850.000 euros. El premio estrella no es otro que un piso en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), aunque también destacan dos coches (uno eléctrico y otro híbrido), una autocaravana, una motocicleta BMW, una moto eléctrica y otra acuática. También contiene un bono de 5.000 euros para una agencia de viajes, un salto en paracaídas, artículos tecnológicos (como móviles, tabletas, ordenadores y una torre de sonido) y productos de limpieza y alimentación.

A pesar de la suntuosidad que rebosa dicha cesta, Paco admite que sigue «viendo la vida igual, aunque tienes un buen premio y cosas para ir disfrutando. Es verdad que cuando hemos empezado a disfrutar es desde hace poco tiempo porque, al principio, esto te saca un poco de tus casillas. Se te hace grande. Y, sobre todo, intentas asesorarte y lo único que te encuentras son problemas. Que si el tema de Hacienda, que si impuestos, que si escrituras... Entonces, al principio estás un poco loco. Tienes momentos que, incluso, no te alegras de que te haya tocado. Ahora ya sí. Te das cuenta de la realidad y empiezas a disfrutar de los premios que tienes«.

Un caramelo envenenado

Eso sí, como ya deslizaba este florista de Casariche, no todo es de color de rosa cuando ya se es consciente de los premios que te tocan si se resulta ganador de esta cesta de la Venta El Paisano. «Este premio es libre de impuestos. Los vehículos, por ejemplo, vienen con el impuesto de matriculación pagado. El apartamento, la empresa paga el IRPF. Sin embargo, ahora a nosotros Hacienda nos pide el incremento de patrimonio en la declaración de la Renta que hay que hacer en 2026, relativa al año 2025, que es cuando a nosotros nos toca el premio. Claro, ese incremento de patrimonio es importante. Y eso nos sube a nosotros las bases de IRPF, nos las pone en un cuarenta y tanto por ciento«.

Cierto es que la venta que asume los gastos fiscales, tal y como expresa Paco. «'El Paisano', como empresa, ha tributado el IRPF que a ellos les corresponde por ley, que es un 19%. No obstante, matiza que »a nosotros se nos va a poner ahora en un 43-44%. Así que el porcentaje restante lo tenemos que pagar nosotros en la declaración de la Renta del año que viene. Eso es de lo primero que te informan los asesores«.

En este sentido, tirando de sinceridad, este vecino de Casariche reconoce que, cuando se es consciente de los trámites legales que este premio tiene tras de sí, «te da la sensación de que todos son inconvenientes. Tú nunca has tenido algo de ese calado y, entonces, empiezas a ver que te hablan de pagar impuestos, de tributar... El premio tiene un gran problema y es que es cien por cien en especies. Es decir, que todo lo que tienes son muchísimos regalos, pero no tienes ni un duro. Una familia como nosotros, humilde y trabajadora, que somos autónomos con un pequeño negocio, se encuentra con que se le viene un poco el mundo encima. Luego, cuando empiezas asesorarte y a asentarte un poco, te das cuenta de que lo que tienes que hacer es ordenar por prioridad los regalos que tienes e intentar irlos vendiendo«.

Así pues, a la hora de tomar decisiones, esta familia estimó que, lo primero, era «poner a la venta la BMW, la moto eléctrica, la moto de agua y la autocaravana, que es una de las piezas que más valor tenía. Los pusimos a la venta con el inconveniente de que los vehículos, como los entregan matriculados, ya han perdido un valor importante aunque no hayan salido de la casa. Es un vehículo nuevo que tú, como quieres venderlo, ya es de segunda mano. Empezamos a ir vendiendo y el tiempo juega en tu contra porque, cuanto más pase, más valor van perdiendo las cosas que quieres vender. Gracias a Dios conseguimos hacer una venta medianamente buena de la autocaravana, de la moto y de la moto de agua. Es verdad que hay gente por ahí, que está al salto, que se dedica a intentar cazar estos premios. Te buscan, no sé cómo, te llaman y te dicen que están interesados, pero te ofrecen poco«.

El momento de disfrutar de verdad de los premios

«Al principio, los dos o tres primeros meses, todo lo que ves son problemas», vuelve a enfatizar Paco. Sin embargo, «luego ya te das cuenta de que no. Mi hija mayor, quizás era la que estaba un poco más serena, dijo de vender cosas y conseguir dinero para pagar los impuestos».

De todos esos regalos, esta familia de Casariche sabía que algo tenía que quedar. Solo era cuestión de organización y ponerse al día. Así que, una vez solventadas las trabas, Paco cae en la cuenta de lo afortunado que es. «Ahora mismo tengo un coche Mercedes, que lo había soñado toda la vida y antes no podía llegar a ello. Y también tengo un apartamento en Sanlúcar de Barrameda sin hipoteca, libre de cargas«. En este sentido, tal y como recalca el ganador, esa vivienda en la citada localidad gaditana »es la estrella de esta cesta. Nosotros decidimos que íbamos a luchar por quedárnoslo sí o sí. Mucha gente nos ha ofrecido ponerlo en alquiler, gente del pueblo que nos preguntaba si lo alquilábamos este verano. Pero ese era el premio estrella y decidimos quedárnoslo para la familia, para mantenerlo. Eso es lo principal«.

Vistas desde el piso de Sanlúcar de Barrameda, el premio estrella de la cesta de la Venta 'El Paisano' ABC

Haciendo balance de otros premios, desvela que «también nos hemos quedado con los dos coches y con el viaje, que ofrecen 5.000 euros para canjear en una agencia. Hace unos días hemos estado en Turquía diez días toda la familia. Y el lingote de oro, de 250 gramos, también lo conservamos; como el oro está subiendo, decidimos guardarlo«.

En lo que respecta a los productos de alimentación, fue tal la «barbaridad» que recibieron que se decidió repartirlo entre familia, amigos y allegados les repartimos algo. «Desde un principio pensamos en repartir de un modo simbólico la alegría con ellos. Como entran tantísimos cubos de garbanzos, lentejas, habichuelas, cajas de fideos, arroz, macarrones... Hicimos unos pequeños lotes que repartimos a los más allegados«.

Y con respecto a los electrodomésticos, «que en un principio pensamos que nos iban a servir para amueblar el apartamento, pero nos llevamos la grata sorpresa al verlo de que ya lo estaba», a Paco le llega ahora el momento de darles uso. «Vamos a reformar toda la cocina de nuestra vivienda habitual y vamos a montar el frigorífico y el lavavajillas nuevo«, afirma. Por otra parte, sobre el salto en paracaídas, »fue para uno de nuestros amigos que más nos había ayudado en los primeros días; como a él le hacía ilusión y los demás nos daba miedo, pues se lo regalamos«.

Un negocio que sigue adelante, como la tradición de comprar papeletas en 'El Paisano'

En otro orden de cosas, el hecho de ganar esa increíble cesta de la Venta 'El Paisano' no hizo que esta familia variara ni un ápice su desempeño en la floristería que regentan «El negocio se mantiene tal cual. Seguimos trabajando igual que antes, por no decir más«, afirma Paco. Y es que »este premio tiene cosas muy buenas que se disfrutan mucho, pero también hay gastos. Por ejemplo, en el apartamento en Sanlúcar de Barrameda hay que pagar agua, luz, una alarma que hemos instalado... Además, somos una familia de autónomos que no íbamos precisamente sobrados. No es que no llegáramos a fin de mes, pero tampoco teníamos un gran capital guardado en el banco. Entonces, seguimos trabajando con total normalidad, como siempre, e intentamos disfrutar de estos regalos que tenemos«.

A modo de consejo o recomendación para el afortunado que resulte ganador de esta cesta la próxima Navidad, Paco lo tiene claro: «Que en un principio tenga la cabeza fría y sepa asesorarse bien. Dentro todo eso, esto es para disfrutarlo y alegrarse mucho. Tampoco hay que tenerle miedo a esto. Nosotros tuvimos la mala experiencia de que durante los primeros meses estábamos bastante asustados, pero esto es para disfrutarlo. Es un premio muy importante«.

Por último, y de forma totalmente convencido, Paco aseguró su participación de nuevo en esta cesta de la Venta El Paisano. De hecho, ya cuenta con papeletas. «El primer año que las compré, si no recuerdo mal, costaba tres euros y había un coche y poco más. Una de mis hijas dijo de jugar las tres papeletas juntas, para que si un día toca sea de todos. Así lo hemos hecho siempre. Todos los años, cuando paso por la Venta 'El Paisano', compro. Este verano, cuando vi que la rifa estaba puesta, también. Me dice mi hija, la pequeña, que cómo he vuelto a comprar este año, pero si compro todos los años, ¿por qué no este también? Así que vuelvo a participar. Tengo mis tres papeletas de siempre«.