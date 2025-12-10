Suscríbete a
Muere a los 63 años Robe Iniesta, el histórico cantante, fundador y alma de Extremoduro
La opositora venezolana María Corina Machado no acudirá a recibir el Nobel de la Paz

Paco Correro, el ganador de la cesta de 'El Paisano' valorada en 850.000 euros, un año después del premio: «Todo lo que tienes son muchísimos regalos, pero no tienes ni un duro»

Este vecino de Casariche explica el lado bueno, y el no tan bueno, de haber sido el agraciado de esta popular rifa

La cesta de Navidad más famosa de Sevilla ya está a la venta: incluye un piso en Sanlúcar, dos coches y hasta una caravana

Cinco regalos de Navidad que solo se pueden encontrar en Sevilla

Algunos de los premios de la Gran Cesta de Reyes de la Venta 'El Paisano'
Álvaro Galván

Ya es suerte que toque una cesta de Navidad, pero si es la de la Venta 'El Paisano', la suerte es aún mayor, dado el gran despliegue de regalos que trae. Fue ese el caso de Paco Correro Cabello y su mujer Montse, una ... familia de Casariche que, el año pasado, de camino a Chipiona, pararon en la citada venta que se ubica en la nacional IV, a la altura de Utrera, para comprar una papeleta que resultaría ganadora. «Como soy florista, la venta me coge de paso cuando voy de Chipiona, donde voy mínimo una vez a la semana para comprar flores. Desde que empezó esta rifa compro tres papeletas«, afirma para ABC de Sevilla el ganador de la edición pasada

