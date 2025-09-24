Suscríbete a
El último incendio provoca más daños en el auditorio Rocío Jurado de Sevilla antes del proceso de cesión municipal

La Cartuja registró entre cuatro y seis focos, que afectaron al graderío, a los Jardines del Guadalquivir y junto al IAPH

Es el cuarto incendio en una semana en la zona, completamente abandonada y a la espera de la reforma que anuncia el Ayuntamiento

El nuevo convenio para el Canal de la Expo en la Cartuja incluye un aparcamiento subterráneo

Sale ardiendo la arboleda junto al auditorio Rocío Jurado de la Cartuja

El auditorio Rocío Jurado, pasto de las llamas este martes en Sevilla
Un nuevo incendio dañó este martes el auditorio Rocío Jurado de la Cartuja. Fue una tarde ajetreada para los servicios de emergencia en Sevilla, ya que la coincidencia de entre cuatro y seis focos en distintos puntos de la isla de la ... Cartuja obligaron a los bomberos a emplearse a fondo para evitar daños mayores. Esta multitud de focos prácticamente al mismo tiempo ha puesto sobre la pista a las autoridades sobre la intencionalidad de estos incendios que, en el caso del auditorio Rocío Jurado, ha vuelto a dañar sus instalaciones, al llegar a prender las llamas tanto los asientos de su interior como parte de la fachada.

