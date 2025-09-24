El último incendio provoca más daños en el auditorio Rocío Jurado de Sevilla antes del proceso de cesión municipal

Un nuevo incendio dañó este martes el auditorio Rocío Jurado de la Cartuja. Fue una tarde ajetreada para los servicios de emergencia en Sevilla, ya que la coincidencia de entre cuatro y seis focos en distintos puntos de la isla de la ... Cartuja obligaron a los bomberos a emplearse a fondo para evitar daños mayores. Esta multitud de focos prácticamente al mismo tiempo ha puesto sobre la pista a las autoridades sobre la intencionalidad de estos incendios que, en el caso del auditorio Rocío Jurado, ha vuelto a dañar sus instalaciones, al llegar a prender las llamas tanto los asientos de su interior como parte de la fachada.

Los otros focos de este martes de incendios se produjeron en el Jardín Americano, en las inmediaciones de la avenida Carlos III y en la avenida de los Descubrimientos, que incluso tuvo que ser cortada al tráfico para facilitar el tránsito de vehículos de emergencia y cuyas llamas pusieron en peligro la integridad de los vehículos que estacionan en las inmediaciones del muro que linda con el IAPH.

Las primeras llamas se percibieron en la ciudad a eso de las 15 horas de la tarde cuando una columna de humo negro empezó a dejarse ver sobre el Auditorio Rocío Jurado. Las llamas se originaron tanto en la vegetación que se encuentra en el interior del edificio, como en el exterior, muy próximo a la fachada principal del mismo. El efecto del viento propagó rápidamente las llamas hasta el punto de que las mismas alcanzaron la zona de los asientos de plástico, lo que tornó la nube en un negro intenso. Mientras, justo en las afueras del recinto, varios focos de llamas arrasaban con la vegetación y llegaban hasta la arboleda del Jardín Americano.

Las llamas se dejaron ver desde toda Sevilla La columna negra que originó el plástico de los asientos del auditorio se pudo ver desde muchos puntos de la ciudad Raúl Doblado

En unos instantes frenéticos, otro foco de llamas se originaba y extendía con fuerza y virulencia en la avenida de los Descubrimientos, junto al muro que delimita la sede del IAPH. Los bomberos se vieron obligados a actuar con presteza porque el fuego se acercaba peligrosamente a los vehículos estacionados en esta zona, algo que también originó el cierre del Parque Tecnológico de la Cartuja en las puertas que delimitan con dicha avenida para evitar mayores problemas y trabajar con más comodidad.

En las labores de extinción participaron varios efectivos de los bomberos de Sevilla, resultando uno de ellos herido al reventar una manguera y golpearle la misma en el casco, originando una brecha en la cabeza. Finalmente, todos los fuegos pudieron ser sofocados en una jornada en la que la policía científica inicio las investigaciones en los lugares en los que se produjeron los hechos, ya que todo apunta a que sea obra de pirómanos que, además, podrían estar relacionados con los incendios registrados en jornadas pasadas en la misma zona.

Incendios recurrentes

Se trata del quinto fuego en la misma zona de Sevilla en tan sólo un mes y el cuarto en una semana. Unas cifras que evidencian el problema de un entorno en estado de visible abandono y nula vigilancia cuya vegetación, combinada con el calor y el viento, son presa fácil para las llamas, además de ser un sitio en el que los pirómanos pueden cambiar a sus anchas. Este lunes ya se registró un incendio en los Jardines del Guadalquivir, que se une al ocurrido el martes 16 en el mismo recinto y el pasado 22 de agosto en la parcela del antiguo Palenque de la Expo 92 que está emplazada en el Camino de los Descubrimientos.

El Ayuntamiento dice que tiene vigilancia 24 horas, pero la redoblará Ante la sucesión de incidentes que se producen en el auditorio de la Cartuja, el propio alcalde, José Luis Sanz, instaba a transmitir «tranquilidad a los sevillanos», señalando que el Consistorio reforzará «de nuevo», la seguridad del recinto. El primer edil sevillano reconocía que no entendía por qué quieren hacerle daño a un «edificio emblemático» de la ciudad y dejó claro que «volverá a ser un espacio emblemático que recuperemos los sevillanos para la cultura». La vigilancia que existe actualmente en el auditorio Rocío Jurado consta de un único vigilante que se encuentra en la garita que está junto al edificio pero que no evita que alguien pueda colarse por alguna de las partes de su entorno para actividades que dañen el mismo, tal y como quedó demostrado en tardes como la de ayer. Los alrededores del mismo también sufren la intrusión de personas ajenas al recinto, como el Jardín Americano o el Canal de la Expo.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Sevilla ha dado el visto bueno para que se gestione la licitación del uso del auditorio Rocío Jurado, toda vez que en la Gerencia de Urbanismo disponen de tres propuestas de iniciativa privada para la remodelación y gestión de este recinto que ya suma tres años cerrado, ya que no se celebra un concierto en sus instalaciones desde junio de 2022. Todo para intentar ponerle fin a un recinto cuya historia ha estado repleta de obstáculos. Primero con el pleito con la empresa TCM Visión hasta que se logró rescatar la concesión del edificio en noviembre de 2024; y luego, ya con el edificio clausurado, se produjo un incendio en la noche del 30 de noviembre de 2024 que afectó a parte de las instalaciones pero que no tuvo afección alguna en la estructura, a pesar de que las llamas alcanzaron los seis metros de altura. Estos sucesos propiciaron que el Ayuntamiento haya optando por sacar a licitación un contrato para asumir esta concesión y descarta así la gestión directa, como sí ocurre con el Teatro Lope de Vega.

La primera de las ofertas recibidas por el Ayuntamiento fue la de la promotora 33 Producciones & Management, que representa a artistas como Pastora Soler, India Martínez o Bizarrap. El proyecto, que según anunció el alcalde en su momento contaría con una inversión de más de 30 millones, permitiría que la capacidad de estas instalaciones aumentara «hasta los 14.000 espectadores», aunque para ello era necesario instalarle una cubierta. Otra de las empresas que ha mostrado su interés es Live Nation España, participando para ello en una UTE en la que también se encuentran Movistar y Heliopol; y que representa a algunos artistas como Fito & Fitipaldis, Bad Bunny, Lady Gaga o Mónica Naranjo, entre muchos otros. De la tercera empresa interesada en la gestión de estas instalaciones no han trascendido datos por el momento.

Por el momento, el Ayuntamiento de Sevilla no maneja un plazo específico para la reapertura del auditorio, aunque esta decisión constituye un primer paso definitivo para lograr ese objetivo y finalizar con el abandono de una zona que genera muchas críticas por la imagen que ofrece de la ciudad.

Reavivar el canal de la Expo

Cabe recordar que Junta de Andalucía y Ayuntamiento llegaron a un acuerdo para cambiar el uso del Canal de la Expo 92, que linda con el auditorio, para levantar allí una zona que podría incluir empresas, ocio y hostelería, además de una bolsa de aparcamientos. El convenio, que podría estar firmado en los próximos dos meses, permitiría hacer más atractivo el Canal Expo, «abandonado» desde hace más de treinta años y que no ha sido adjudicado en sendas subastas anteriores por un precio de salida de 4,2 y 3,6 millones de euros respectivamente.