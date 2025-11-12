Suscríbete a
La acusación de la 'Pará de Gines' pide al juez que investigue la mediación del socialista Rafael Pineda en favor del alcalde

El abogado de las dos exediles de Imagines han presentado un escrito en Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para que se solicite el informe de la Guardia Civil en el caso del socialista

Los agentes de Policía Judicial exponen en distintas ocasiones como el que fuera jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía presumía de estar «partiéndose la cara» por librar a Romualdo Garrido

Las dos doctrinas que sobrevuelan el futuro de la causa de la Pará de Ginés

El ex jefe de gabinete de Delegación del Gobierno «se partió la cara» para librar al alcalde socialista de Gines del caso de la Pará

El alcalde de Gines, Romualdo Garrido, en los juzgados en 2020 por el caso de la Pará de Gines
El alcalde de Gines, Romualdo Garrido, en los juzgados en 2020 por el caso de la Pará de Gines Manuel gómez
La acusación popular en el caso de la Pará de Gines ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que investigue la presunta mediación que llevó a cabo el socialista Rafael Pineda, siendo jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, ... en favor del alcalde, Romualdo Garrido, quienes comparten amistad y partido político.

