Las dos doctrinas que sobrevuelan el futuro de la causa de la Pará de Ginés

A la espera de que saber si el juez José Ignacio Vilaplana toma alguna decisión en el caso de la Pará de Gines tras conocerse la presunta mediación de Rafael Pineda, quien fuera jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en ... Andalucía hasta el 31 de agosto, para ayudar al alcalde socialista Romualdo Garrido, lo que sí es cierto es que sobre el futuro de la causa sobrevuela la aplicación de dos doctrinas después de que la Fiscalía no acuse a los procesados y sólo queden las acusaciones populares.

Un año después de que el juez de Instrucción dictara el auto de procesamiento contra Romualdo Garrido, un ex primer edil y otros nueve concejales en distintas etapas municipales, , un arquitecto técnico municipal, un interventor, los administradores de varias entidades beneficiarias y cuatro ex hermanos mayores de la hermandad del Rocío, la Fiscalía solicitó el pasado mes de septiembre, tras ocho años de instrucción, el cierre de la causa porque no está debidamente justificada la perpetración de los delitos investigados: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, prevaricación urbanística, falsedad documental y tráfico de influencias.

Si bien, la acusación del Grupo Popular de la Diputación de Sevilla solicita inhabilitación para Garrido al acusar de prevaricación al alcalde y a otras dieciséis personas. En cambio, las dos ex concejales de Imagines, que también ejercen la acusación popular, solicitan cárcel.

En su escrito, el Ministerio Público, al sólo quedar la acusación popular ejerciendo la acusación, abre la posibilidad de que el instructor aplique la famosa 'Doctrina Botín', que impide abrir un juicio oral contra alguien si lo pide solo una acusación popular.

Toma el nombre del juicio contra el expresidente del Banco Santander. En aplicación del artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, establece que en un supuesto en el que ni la Fiscalía ni la acusación particular tienen pretensión de seguir con la causa penal, la acción popular se ve limitada a hacerlo de forma exclusiva.

En este sentido, el tribunal indica que dicho artículo 782.1 está en el núcleo de la cuestión debatida: «Si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitaren el sobreseimiento de la causa, lo acordará el juez», excepto en determinados supuestos.

Sin embargo, el el propio Supremo, validado después por el Tribunal Constitucional, contra la doctrina Botín alzó la 'Doctrina 'Atutxa', señalando que en aquellos delitos que afecten a «bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o carácter metaindividual», la acusación popular está legitimada para proseguir con el procedimiento. Está por ver qué decisión va a adoptar el juez, que hace un año dictó un extenso auto de procesamiento contra el alcalde y el resto de acusados.