El ex jefe de gabinete de Delegación del Gobierno «se partió la cara» para librar al alcalde socialista de Gines del caso de la Pará

La UCO expone en sus informes que Rafael Pineda utilizó «las influencias políticas» de su cargo para tratar de que Romualdo Garrido no tenga responsabilidades penales en dicho caso

La Fiscalía pidió cerrar la causa al no apreciar delito del edil y los otros acusados, mientras la acusación popular solicitó 20 años de cárcel

La UCO cree que el alcalde socialista de Gines obtuvo «contraprestaciones» de un narco por acelerar la licencia de un negocio

Romualdo Garrido, en una imagen de archivo, en la toma de posesión como alcalde
Romualdo Garrido, en una imagen de archivo, en la toma de posesión como alcalde ABC
Jesús Díaz

Jesús Díaz

Rafael Pineda utilizó las «influencias» políticas de su cargo como jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía para librar a Romualdo Garrido, alcalde socialista de Gines, de la causa dirigida contra él por las presuntas irregularidades en la organización de ... la feria la Pará. A esa conclusión llegan los agentes de la Guardia Civil tras analizar los pinchazos telefónicos a los implicados en un grupo criminal de blanqueo de capitales vinculados al narcotráfico, donde existen numerosas conversaciones entre Pineda y uno de los principales narcos sobre las gestiones y favores que el socialista le hacía a este investigado.

