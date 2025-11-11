Suscríbete a
Así se repartieron los 2,2 millones del pelotazo de la parcela municipal de Higuerón en Sevilla

caso pineda

La UCO descubre transferencias de más de 600.000 euros a Pineda y su esposa, y entre 75.000 y 500.000 al resto de socios que participaron en la operación

El socialista Rafael Pineda dio un pelotazo de 2,2 millones con la venta de la parcela de Emvisesa que alquiló Espadas a su mujer

El círculo político de Celis en el PSOE de Sevilla creó una red de empresas de inversión inmobiliaria

La parcela municipal de Higuerón que compró la mujer de Pineda y vendió por más del doble a los cinco meses
La parcela municipal de Higuerón que compró la mujer de Pineda y vendió por más del doble a los cinco meses
Javier Macías

Javier Macías

Sevilla

La parcela del Higuerón en Pino Montano deparó cuantiosos beneficios al matrimonio entre el ex jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía Rafael Pineda y Olga Pérez, así como del resto de socios que participaron en la lucrativa operación. Entre todos ellos, siete ... personas en total, se repartieron 2,2 millones de euros por el pelotazo que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el que estuvo implicado presuntamente un técnico de Emvisesa que facilitó la compraventa y acabó llevándose una comisión de 78.650 euros.

