Así se repartieron los 2,2 millones del pelotazo de la parcela municipal de Higuerón en Sevilla

La parcela del Higuerón en Pino Montano deparó cuantiosos beneficios al matrimonio entre el ex jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía Rafael Pineda y Olga Pérez, así como del resto de socios que participaron en la lucrativa operación. Entre todos ellos, siete ... personas en total, se repartieron 2,2 millones de euros por el pelotazo que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el que estuvo implicado presuntamente un técnico de Emvisesa que facilitó la compraventa y acabó llevándose una comisión de 78.650 euros.

Para entender el reparto económico que se llevó a cabo en enero de 2025 hay que remontarse al verano de 2016. Bajo el mandato de Juan Espadas en el Ayuntamiento de Sevilla, la UCO cree que pudo haber tráfico de influencias a la hora de adjudicarle a la esposa de Pineda por 50 años la explotación de la parcela de Pino Montano. Durante más de seis años, con un canon de 108.000 euros al Ayuntamiento, montaron un negocio inmobiliario con la sociedad Higuerón Real Estate -cuya única administradora oficialmente era Pérez- subarrendando el espacio a tres franquicias como Burger King, KFC y la gasolinera Q8.

En aquella cesión que se materializó en 2017 sólo concurrió al concurso la mujer de Pineda. Es por ello por lo que la Guardia Civil investiga si hubo trato de favor, toda vez que el propio socialista reconoció a ABC que conocía que había «parcelas ociosas». Aquel contrato 'secuestró' la venta posterior del solar de Emvisesa, ya que ningún inversor quiso hacerse con un suelo ocupado por 50 años por una concesionaria. Esto, después de varios intentos infructuosos, hizo que Olga Pérez acabara adquiriendo definitivamente en septiembre de 2024 la parcela por poco más de 1,77 millones de euros, un precio 500.000 euros inferior incluso al tasado por la empresa municipal, que encargó un estudio económico para ello y tuvo que conformarse con esa cantidad.

Sin embargo, a los cinco meses, tal y como ha averiguado la UCO, la parcela fue vendida por más del doble, permitiendo así un beneficio de 2,2 millones del que no sólo resultaron beneficiados Rafael Pineda y Olga Pérez, sino también otras cinco personas que participaron de una forma u otra en el negocio.

Tras la pista del dinero

La Guardia Civil investigaba una operación de tráfico de drogas y blanqueo de capitales cuando unas escuchas pusieron en la pista de Pineda, que presuntamente vendría realizando gestiones para terceros ante distintas administraciones públicas aprovechando su cargo en la Delegación del Gobierno a cambio de contraprestaciones económicas. Esto hizo que la UCO indagase en el patrimonio del ex alto cargo socialista y su mujer.

Ahí aparecieron los movimientos bancarios tanto de la mercantil Higuerón Real Estate como de otras cuentas personales y sociedades vinculadas. Fue entonces cuando se advirtió que podría haber una «operativa comercial sospechosa», según el atestado al que ha tenido acceso ABC.

De esta forma, los agentes pudieron saber que hasta tres meses antes de la subasta de 2024, Higuerón Real Estate era propiedad de Olga Pérez Jiménez y de otros socios: José Luis G. C. y Jaime G. A., quienes vendieron las participaciones a la mujer del exjefe de gabinete del delegado del Gobierno antes de la operación.

Así, según la Guardia Civil, pasaron a contribuir a la concesión de la siguiente forma: José Luis G. C. «fue clave en la financiación de la compra, ya que él y otras personas, a través de la sociedad Fedrisur Inversiones S.L., realizaron un préstamo de 1,78 millones a Higuerón para afrontar la compra». Sobre esta sociedad, Fedrisur, informó ABC hace un mes constatando la red de negocios inmobiliarios en torno al círculo íntimo y político del actual vicepresidente segundo del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. La Guardia Civil comprobó que el 50% de la empresa la ostentaba otra sociedad, Kiota Iniciativas Empresariales, propiedad del citado empresario y su esposa, Marta G. C.. Y el otro 50%, por la sociedad Unuk Capital SL, de Tania R. M. e Irene H. G.

Jaime G. A. tenía un puesto de trabajo en una sociedad perteneciente al holding empresarial Burger King Spain, y según la UCO habría intervenido para que finalmente otra de las empresas del entramado de la multinacional de hamburguesas adquiriese la parcela con un gran sobrecoste respecto al precio que fue adquirida en primera instancia mediante subasta. Es «relevante», tal y como afirma el atestado, que Jaime G. A. abandonara la empresa Higuerón Real Estate en el mismo momento que el otro socio.

La compra final la realizó Eryel Invest (del holding de Burger King), que pagó a Higuerón Real Estate la parcela por 3,95 millones, 2,2 más que lo que la empresa de la mujer de Pineda invirtió cinco meses antes. El análisis de los movimientos bancarios pone de manifiesto que, tras recibir el ingreso, se canceló el préstamo de Fedrisur.

¿Dónde fueron a parar los 2,2 millones de beneficio? El matrimonio Pineda-Pérez ingresó 639.120,63 euros. Su socio, Jaime G. A., se hizo con 502.961,65 euros, mientras que el otro accionista, José Luis G. C., obtuvo 341.549,17. Su esposa, Marta G. C., recibió 297.182,50 euros.

Es aquí donde aparece un nuevo nombre, el de un mando intermedio de Emvisesa, Daniel M. L., a cuya empresa se le transfirió una cantidad total de 78.650 euros. Nada más conocer el atestado, tras personarse en la causa, la empresa municipal de vivienda suspendió de empleo a este trabajador público. Por último, la sociedad Unuk Capital, que participó en la financiación de la compra de la parcela, ingresó 74.376,67 euros.

Todos estos movimientos han llevado a la UCO a concluir que pudiera existir tráfico de influencias por parte de Rafael Pineda, presuntamente, para la adjudicación de la parcela a su mujer. Al mismo tiempo, señala la posible connivencia del empleado de Emvisesa con el matrimonio y sus socios para la operación de la parcela. Y, por último, investiga la presunta corrupción entre particulares en la actuación de uno de los socios e Higierón Real Estate que, al mismo tiempo, era trabajador del holding empresarial que finalmente acaba comprando el solar con gran sobrecoste cinco meses después.