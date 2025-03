Los accionistas piden auxilio a la CNMV porque Urquijo continúa con su plan de rescate en Abengoa

AbengoaShares, un colectivo de accionistas de Abengoa, ha remitido un escrito a la CNMV solicitando la actuación urgente de ese órgano de supervisión e inspección de los mercados de valores porque el consejo de administración destituido, al frente del cual estaba Gonzalo Urquijo, continúa con el plan de reestructuración financiera de la multinacional, cuya cotización está suspendida desde el pasado mes de julio. De hecho, horas después de haber sido destituido como expresidente de Abengoa S.A., Gonzalo Urquijo envió un mensaje escrito a los trabajadores de la multinacional en el que aseguraba que seguía vigente el plan de rescate que había impulsado durante su etapa.

El pasado 17 de noviembre, la junta de accionistas no sólo destituyó al consejo de administración, sino que también lo reprobó por la negociación del plan de rescate. Además, Urquijo no permitió votar la candidatura para el nuevo consejo de administración propuesta AbengoShares, al frente de la cual estaba Marcos de Quinto, exvicepresidente de Coca Cola y exdiputado de Cs, lo que dejó a la empresa descabezada al entender que se habían incumplido los artículos 197 bis, 518 y 529 de la Ley de Sociedades de Capital. Los accionistas englobados en la plataforma AbengoaShares afirman que esa decisión «ha conducido consciente y deliberadamente a una indeseable acefalía social de Abengoa, S.A. que no hace más que agravar su situación».

Los accionistas lanzan este SOS a la CNMV cuando quedan tres días para que expire el plazo dado para que los acreedores de Abengoa condonen parte de la deuda y canjeen el resto por acciones de la filial Abenewco1, a la que se han trasvasado los activos y el negocio de la multinacional. Además, el plan de rescate firmado por Urquijo vence el 6 de diciembre, fecha en la que si no se ha llevado a efecto, los acreedores ya no estarán sujetos al mismo. El 21 de diciembre se celebrará la junta general de accionistas donde se votará al nuevo consejo de administración.

AbengoaShares informa a la CNMV que al aprobarse la destitución del consejo, pero impedirse el nombramiento de un nuevo consejo, se imposibilita el cumplimiento de un mandato dado por la junta de accionistas para renegociar la reestructuración de la deuda del grupo, «lo que sume a la compañía y, por ello, a todo el Grupo Abengoa, en una inquietante situación, enteramente propiciada por el consejo de administración saliente».

La plataforma AbengoaShares, que aglutina a los accionistas que han liderado la expulsión de Urquijo , recuerda que el 66% los accionistas decidieron el cese de todo el consejo de administración, la incorporación de los 153 millones de deuda de Abengoa S.A. en el plan de reestructuración y que los accionistas de la matriz no tengan menos del 20% en la filial Abenewco1 (antes exigían el 37,7%), la «nueva Abengoa». Gonzalo Urquijo propuso a los accionistas de Abengoa S.A. quedarse con el 2,7% de Abenewco1 tras la firma del plan de rescate, que incluye la conversión de deuda en acciones de esa compañía, lo que dará el control a bancos como el Santander o fondos de inversión como KKR.

Uso de la marca

AbengoaShares ha recordado también a la CNMV que se acordó en junta general de accionistas el pago de unos derechos de uso de marca Abengoa a la sociedad matriz , los cuales se estimarían entre 5 y 10 millones de euros anuales.

Denuncian estos accionistas que el presidente y el secretario saliente actuarían «en rebeldía» de no plegarse a tales acuerdos. «Abengoa no tiene consejo de administración pero sí tiene dueños; y los dueños han hablado alto y claro el pasado 17 de noviembre», señalan. Por ello requieren a los consejeros de las filiales para que, ante la situación vacante del consejo de su matriz, no tomen medidas contrarias a los acuerdos adoptados, recordándoles que deben de rendir cuentas a los verdaderos propietarios.

Como se recordará, Urquijo y sus consejeros han sido destituidos de la matriz pero ellos no han presentado su dimisión en Abenewco1. Así, Urquijo sigue controlado la mutlinacional desde esa filial, donde sigue siendo presidente, mientras que tampoco han presentado su dimisión en Abenewco1 el resto de consejeros, entre los que se encuentra el exministro socialista Josep Piqué.

«Acefalia» social

En su escrito a la CNMV, los accionistas censuran la «acefalia social» en la que se encuentra la compañía, una decisión «consciente y deliberada» del saliente consejo de administración, a juicio de Juan

Por su parte, el PSOE y el equipo de Urquijo siguen presionando a la Junta de Andalucía para que participe en el plan de recaste negociado con bancos, acreedores y fondos de inversión. El último chantaje llegó con el anuncio de que Abengoa negociaba con la Comunidad Valenciana su traslado de Sevilla a Valencia, a pesar de que Urquijo está destituido y de que el cambio social debe ser autorizado por la junta general de accionistas.

«A la vista de las ultimas noticias y los posicionamientos de las administraciones públicas concernidas, la agrupación se pone a la absoluta disposición de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, del ICO y de la Junta de Andalucía para transmitirles el compromiso pleno de la agrupación para trabajar en la recuperación y viabilidad del grupo empresarial, su vinculación con Andalucía y con sus empleados», añade la plataforma.