El mercado inmobiliario de Sevilla atraviesa un momento especialmente activo. El precio medio del metro cuadrado se sitúa en 2.563 euros en septiembre de 2025, un 8,9 % más que el año pasado, lo que confirma la tendencia al alza del sector. En este sentido, la capital hispalense sigue registrando una fuerte demanda de vivienda, tanto para compra como para inversión, y los nuevos proyectos se concentran en zonas con alto valor histórico o simbólico.

Entre esas áreas destaca el entorno de la Basílica de la Macarena, uno de los puntos más reconocibles de la ciudad. En este enclave, justo frente al templo, se ponen ahora a la venta nuevos pisos de lujo que se suman a la oferta residencial en Sevilla.

Precio y características de los nuevos pisos de lujo frente a la Basílica de la Macarena

Hacemos referencia al Edificio Tendido, situado en la calle Don Fadrique nº 29, se levanta frente al Hospital de las Cinco Llagas, actual sede del Parlamento de Andalucía, y a pocos pasos de la Muralla y la Basílica de la Macarena. También se encuentra muy próximo al Hospital Universitario Virgen Macarena, una ubicación privilegiada en una de las zonas con más historia y vida de la ciudad.

Así son los nuevos pisos de lujo frente a la Basílica de la Macarena Idealista.com

Este proyecto combina la rehabilitación integral de un edificio histórico con un enfoque arquitectónico contemporáneo. El resultado son viviendas de diseño moderno, con acabados de alta calidad y soluciones funcionales que priorizan la luminosidad, la privacidad y la independencia. El conjunto incluye cinco viviendas, entre pisos, áticos y dúplex de dos y tres dormitorios, todas con terrazas o patios que permiten disfrutar del exterior durante buena parte del año.

Precios de los nuevos pisos de lujo frente a la Basílica de la Macarena Dúplex de 2 dormitorios: de 80m2, segunda planta exterior y con terraza | 423.700 euros.

Dúplex de 3 dormitorios: de 120 m2, bajo exterior y con terraza | 424.500 euros.

Actualmente, las obras se encuentran en la fase de fachada y carpintería exterior, con la entrega de llaves prevista para el primer trimestre de 2026.