Piscinas privadas y cuatro habitaciones: así son los pisos de obra nueva en Nervión

El barrio de Nervión suma una nueva promoción inmobiliaria de alto nivel con la llegada del Residencial Galhart Fase II, un exclusivo proyecto de 23 viviendas de obra nueva que combina diseño moderno, amplitud y detalles de lujo en pleno corazón de Sevilla.

Las ... viviendas, que se entregarán en el cuarto trimestre de 2027, destacan por su ubicación privilegiada en la calle Luis Montoto, 142, rodeada de todos los servicios y perfectamente conectada con metro, tren, tranvía, colegios y centros comerciales.

Entre la oferta destacan los áticos con solariums y piscinas privadas, así como pisos con patios privativos orientados al sur, pensados para quienes buscan disfrutar de la luz y el clima sevillano con la máxima privacidad. Imagen exterior del Residencial Galhart Fase II idealista Las opciones disponibles incluyen pisos y áticos de 3 y 4 habitaciones, con superficies que van desde los 128 hasta los 258 metros cuadrados. Los precios oscilan entre los 530.000 y los 850.000 euros, según tipología y planta. Piso de 3 dormitorios desde 530.000 € (128 m², terraza).

Piso de 4 dormitorios desde 578.000 € (144 m²).

Ático de 3 dormitorios con piscina privada por 850.000 € (258 m², gran terraza). Calidades y servicios premium La promoción, desarrollada por Galhart S.L., ofrece viviendas con acabados de alta gama, ascensor, posibilidad de garaje y trastero, y zonas comunes que cumplen con las exigencias de confort de la vida moderna. El proyecto se presenta como una opción exclusiva para quienes buscan espacio, modernidad y calidad de vida en una de las zonas más dinámicas y mejor valoradas de Sevilla capital.

