Piscinas privadas y cuatro habitaciones: así son los pisos de obra nueva en Nervión

El Residencial Galhart Fase II ofrece 23 viviendas de lujo con áticos de hasta 258 metros cuadrados, solariums y piscinas privadas en pleno corazón de Sevilla

Imagen exterior de la azotea con piscina del Residencial Galhart Fase II
Imagen exterior de la azotea con piscina del Residencial Galhart Fase II idealista
Álvaro Gayán Queralt

Álvaro Gayán Queralt

El barrio de Nervión suma una nueva promoción inmobiliaria de alto nivel con la llegada del Residencial Galhart Fase II, un exclusivo proyecto de 23 viviendas de obra nueva que combina diseño moderno, amplitud y detalles de lujo en pleno corazón de Sevilla.

Las ... viviendas, que se entregarán en el cuarto trimestre de 2027, destacan por su ubicación privilegiada en la calle Luis Montoto, 142, rodeada de todos los servicios y perfectamente conectada con metro, tren, tranvía, colegios y centros comerciales.

