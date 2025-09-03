Estos son los barrios de Sevilla en los que más ha subido el precio del alquiler en el último año: no es Triana ni Los Remedios

Anuncio de alquiler de un piso en el barrio de Reina Mercedes

El alquiler en Sevilla continúa encareciéndose y ya marca nuevos máximos. En este mes de agosto, el precio medio se situó en 12,8 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 9,5 % respecto a estas alturas del año pasado. También se aprecia un avance del 2,4 % en el último trimestre y un 0,7 % en el último mes, reflejando que la tendencia al alza continúa en aumento.

Sin embargo, lo más llamativo no es solo la subida general, sino dónde se está produciendo. Los mayores incrementos en los últimos doce meses no se han dado en algunos de los barrios tradicionalmente más caros, como Triana o Los Remedios, sino en zonas que hasta hace poco quedaban algo más en segundo plano.

Según datos de Idealista, estas son las áreas que más se han encarecido:

San Pablo, Bellavista y el Prado de San Sebastián encabezan las subidas

Uno de los ejemplos más claros es San Pablo, donde el alquiler ha subido un 12,5 % en el último año. Con un precio de 12,5 €/m², alcanza además su máximo histórico.

Muy cerca le sigue Bellavista – Jardines de Hércules, que con 10,2 €/m² ha experimentado un aumento del 12,4 % anual, situándose también como una de las áreas con mayor crecimiento relativo.

Y otro de los protagonistas es el entorno de Prado de San Sebastián – Felipe II – Bueno Monreal, que pese a ser ya una de las zonas más caras con 13,7 €/m², ha visto crecer sus precios un 11,5 % en un año.

Tabla de evolución del precio del alquiler de viviendas en Sevilla Idealista

Nervión y Sevilla Este también suben con fuerza

Otros barrios han vivido un encarecimiento notable. En Nervión, el precio actual es de 13,3 €/m², con una subida del 10,6 % en comparación con 2024.

Sevilla Este tampoco se queda atrás, con un aumento del 10,3 % anual hasta los 11,2 €/m². Estos datos confirman que la presión sobre el alquiler no se concentra únicamente en el centro o en las zonas más prestigiosas, sino que se extiende por distintos puntos de la ciudad.

Triana y Los Remedios: caros, pero no los que más suben

Por contraste, barrios tan conocidos como Triana o Los Remedios mantienen precios muy altos, pero sus incrementos han sido más moderados.

En Triana, el metro cuadrado se paga a 13,5 euros, un 8,3 % más que hace un año. En Los Remedios, la cifra es de 13,7 €/m², con una subida del 8,9 % anual.

Aunque siguen en la parte alta del ranking por precio absoluto, ya no lideran las subidas porcentuales.

Sevilla alcanza máximos históricos en el alquiler

La tendencia general de Sevilla es clara. Los precios no dejan de crecer y en muchos barrios ya se marcan máximos históricos. El conjunto de la ciudad alcanza los 12,8 €/m², lo que representa el nivel más alto registrado hasta ahora.

Y es que los datos de Idealista dejan claro que, aunque Triana y Los Remedios siguen siendo los barrios más caros, las mayores subidas se concentran en lugares como San Pablo, Bellavista o Prado de San Sebastián, que han tomado la delantera en la carrera del alquiler en Sevilla.