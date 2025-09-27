Salen a la venta estos pisos nuevos por 189.000 euros con piscina, garaje y trastero a menos de 15 minutos de Sevilla

Si estás pensando en mudarte cerca de Sevilla, ahora hay una opción que merece la pena conocer. La Fase III del Residencial INMOVA San José, en San José de la Rinconada, acaba de poner a la venta pisos nuevos que combinan modernidad, comodidad y un estilo de vida muy orientado al ocio y al bienestar, todo desde 189.000 euros.

Un residencial diseñado para disfrutar

Lo que diferencia a esta promoción es su concepto de «vivir de vacaciones». Aquí no solo se trata de comprar un piso nuevo, sino de disfrutar de un entorno que fomenta el ocio y el descanso. La urbanización dispone de piscinas de agua salada para adultos y niños, rodeadas de césped natural, áreas verdes y caminos para pasear. También cuenta con gimnasio equipado, zonas de juegos infantiles y amplias zonas ajardinadas, pensadas tanto para los más pequeños como para los adultos.

Zonas comunes de la urbanización Idealista

Con más de 1.200 m² de zonas comunes, cada residente tiene espacio suficiente para relajarse, hacer deporte o socializar sin salir de casa. Es un proyecto ideal para quienes quieren combinar vida laboral y tiempo libre, sin renunciar a la tranquilidad de un entorno seguro y cuidado.

Pisos de 2 y 3 dormitorios con todas las comodidades

La Fase III está formada por 65 pisos de 2 y 3 dormitorios, todos con terraza exterior cubierta de más de 18 m², plaza de garaje y trastero incluidos en el precio. Los precios oscilan entre 189.900 € para pisos de 2 dormitorios y 234.900 € para las unidades más amplias, de 3 dormitorios y hasta 145 m². Esto permite que haya opciones tanto para parejas como para familias que necesiten más espacio.

Además, cada vivienda cuenta con acabados de calidad: aire acondicionado centralizado por conductos, dormitorio principal tipo suite, sistema de aerotermia individual, armarios empotrados revestidos y muebles en ambos baños. Todo pensado para entrar a vivir sin tener que hacer reformas ni adaptaciones adicionales.

El proyecto combina elegancia y funcionalidad. Sus grandes ventanales y terrazas permiten aprovechar al máximo la luz natural, mientras que la distribución de los espacios garantiza ventilación y confort. Cada detalle está diseñado para que las viviendas sean cómodas, prácticas y estéticamente atractivas, con un estilo moderno que se adapta a cualquier gusto.

Ubicación estratégica cerca de Sevilla

San José de la Rinconada es una zona en expansión y con todos los servicios necesarios. La urbanización se encuentra junto a supermercados como ALDI, restaurantes como McDonald's, colegios y comercios locales. Además, está a solo 10 minutos de Sevilla, tanto en coche como en transporte público, con parada de autobús junto al residencial y estación de cercanías RENFE en la localidad. La zona ofrece carriles bici, amplias avenidas y zonas verdes para pasear, correr o disfrutar del aire libre.

Así que si estás en búsqueda de un piso nuevo, bien comunicado y con instalaciones que permiten disfrutar sin salir de casa, Residencial INMOVA San José Fase III es una opción que merece la pena. Con precios desde 189.000 €, plaza de garaje, trastero, piscina, gimnasio y terrazas amplias, se trata de un proyecto pensado para quienes valoran la calidad de vida y la comodidad a pocos minutos de Sevilla.

Para acceder a estas viviendas, solo es necesario estar inscrito en el registro de demandantes de vivienda de San José de la Rinconada.

Más temas:

Vivienda

Informaciones

Sevilla