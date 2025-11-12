La constructora San José acapara todos los proyectos emblemáticos de Sevilla

La constructora San José, propiedad del empresario gallego Jacinto Rey González, está levantando todos los proyectos emblemáticos de iniciativa privada que se promueven en Sevilla. El último que se ha adjudicado esta compañía, que cotiza en el mercado continuo, es el hotel de cinco estrellas que el fondo KKH ... ha proyectado en los terrenos de Altadis, en pleno barrio de Los Remedios.

El alojamiento, que de momento ha asumido el nombre de Vera Sevilla -el mismo que se ha asignado a todo el complejo-, tiene una superficie de 30.000 metros cuadrados y contará con 210 habitaciones, además de zonas de spa, gimnasio y plazas de aparcamiento. Como elemento novedoso, la piscina estará ubicada en la azotea de uno de los edificios de oficina conocido como Rama I, pudiendo acceder a ella a través de una pasarela volada que unirá ambos inmuebles. Del diseño de esta obra se ha encargado el arquitecto Carlos Ferrater, del estudio OAB y la intención es que las obras concluyan en diciembre de 2026.

Otra de las obras de envergadura que también tiene en marcha es el Joint Research Centre (JRC) que la Comisión Europea promueve en un solar situado a la espalda del centro comercial Torre Sevilla en la Cartuja. La constructora se lo adjudicó el pasado mes de julio y supone todo un reto arquitectónico. El diseño simula una nube de pérgolas inspirada en las plazas y calles sombreadas de Sevilla que protegerá todo el espacio de este centro internacional, que dispone de la plaza, el jardín y el edificio, sostenido por una serie de columnas con cubierta fotovoltaica.

En el interior del edificio se crearán las oficinas y las unidades de investigación, así como los programas y servicios públicos que incluyen, comedores, centro de reuniones y espacios sociales. Dicha configuración está diseñada para ser flexible y adaptable en función de las necesidades futuras de un inmueble que albergará a más de 400 profesionales.

La promoción de viviendas del antiguo Regimiento de Artillería, situado en el barrio de San Bernardo, está igualmente en la cartera del grupo gallego. Lo construye a través de su filial andaluza Cartuja I que desarrolla los más de 13.000 metros cuadrados de la segunda fase de este residencial que promueve la sevillana ABU.

La constructora se adjudicó el pasado mes de julio la ejecución del centro de la Comisión Europea de Sevilla

El nuevo edificio dispone de seis plantas en altura destinadas de 69 viviendas de 2 a 4 dormitorios, con una media de 145 metros cuadrados cada una (incluyendo áticos). Además, cuenta con dos plantas de sótano para garajes y trasteros. En la planta baja se incluye un soportal abierto de comunicación con la calle y la parcela, espacios ajardinados, así como el acceso rodado al aparcamiento. En la cubierta se integra una piscina comunitaria de uso recreativo, solárium y locales destinados a instalaciones comunes del edificio.

El cuarto de los proyectos de calado que ha acaparado la firma de Jacinto Rey es la torre residencial del nuevo barrio de Palmas Altas que proyecta Metrovacesa. Este es el edificio, que se llama Torre Arenal, es el más alto de la urbanización con 16 pisos de altura y 73 viviendas en total de uno a cuatro dormitorios. La superficie es de unos 10.000 metros cuadrados y ofrece unas vistas panorámicas. Dispone además zonas comunes con dos piscinas, azotea, juegos infantiles y módulos de oficina en la primera planta.

Resultados del primer semestre

El grupo San José obtuvo un beneficio neto de 17,4 millones de euros en los seis primeros meses del año, lo que supone una caída del 20% respecto al mismo periodo del año anterior. No obstante, la compañía ha aumentado un 25,2% su resultado bruto de explotación (ebitda), hasta los 39,3 millones de euros, según los resultados que compartieron al cierre del segundo semestre.

En su cuenta de resultados constan unos de 757 millones de euros, en línea con los del año pasado, con el 82% de esta cifra procedente del mercado nacional, y 138 millones del extranjero. Los ingresos en el área de construcción, su principal negocio, han sido de 689,7 millones de euros, con un ebitda de 30,2 millones y un resultado neto de 19,1 millones de euros.