Suscríbete a
ABC Premium

La constructora San José acapara todos los proyectos emblemáticos de Sevilla

La compañía gallega levanta el centro de la Comisión Europea de la Cartuja, el hotel de Altadis, la torre residencial de Palmas Altas y la promoción de Artillería

ABU adjudica la segunda fase de su residencial de lujo en Artillería al Grupo San José

Piscina del hotel de Altadis que se construirá sobre uno de los edificios de oficinas
Piscina del hotel de Altadis que se construirá sobre uno de los edificios de oficinas kkh
Elena Martos

Elena Martos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La constructora San José, propiedad del empresario gallego Jacinto Rey González, está levantando todos los proyectos emblemáticos de iniciativa privada que se promueven en Sevilla. El último que se ha adjudicado esta compañía, que cotiza en el mercado continuo, es el hotel de cinco estrellas que el fondo KKH ... ha proyectado en los terrenos de Altadis, en pleno barrio de Los Remedios.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app