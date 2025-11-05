Metrovacesa replicará el modelo de Palmas Altas en Madrid, Valencia y Cataluña

El desarrollo del barrio de Palmas Altas ha servido a la promotora Metrovacesa como prueba piloto para nuevos proyectos en grandes núcleos urbanos. La manera en la que se ha diseñado y configurado la urbanización sevillana se replicará en otras bolsas de suelo que la ... compañía tiene en Madrid, concretamente en Los Cerros -situado en el distrito de Vicálvaro, entre Coslada, El Cañaveral y San Fernando de Henares-, donde levantará 2.500 viviendas. También en el entorno bautizado como Seda Paperera, en el Prat de Llobregat, donde tiene parcelas para unas 1.500 y en Valencia.

Esta es la manera que ha encontrado la promotora de volver a sus orígenes, como explica a ABC su director de Estrategia, Juan Carlos Calvo, encargado de estudiar a fondo cada palmo de suelo urbanizable para generar nuevas oportunidades. «Así construimos en su día el barrio de Azca en Madrid y es lo que pretendemos, pero la falta de suelo lo hace cada vez más complicado», reconoce.

Sobre Isla Natura, que es el nombre que Metrovacesa le ha dado a la última urbanización que se promueve en Sevilla, considera que «hay pocos ejemplos similares en España. Se va a construir todo un barrio en una sola fase«. El directivo reconoce que «lo normal es que se tarde una media de quince años, pero lo vamos a hacer en siete». Se espera que todas las obras estén terminadas en 2028 y hasta el momento se cumplen los plazos.

Los dos grandes núcleos: Sevilla y Málaga

En el resto de Sevilla todavía quedan opciones para volver a replicarlo, en vista de la buena aceptación en el mercado. A corto plazo se pondrán en carga suelos en Villanueva del Pítamo, el Higuerón Norte, Santa Bárbara y el Distrito Portuario. Todos ellos los analiza con lupa esta compañía que sigue muy interesada en continuar en Sevilla, donde actualmente tiene en comercialización 1.313 viviendas entre Palmas Altas, los terrenos de Cruzcampo y Entrenúcleos.

En Málaga también tiene una amplia presencia y pondrá en el mercado otras 1.313 residencias. El director de Estrategia reconoce que «en esta provincia la situación está más tensionada». Actualmente trabajan en la capital, donde levantan la segunda de las dos torres de pisos situadas en la milla de oro y en el Distrito Zeta, un barrio de 66 hectáreas donde se proyectan 3.443 viviendas situado al oeste en la nueva zona de expansión de la ciudad. También construyen promociones en Marbella, Estepona, Manilva y Vélez Málaga.