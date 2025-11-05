Suscríbete a
Metrovacesa replicará el modelo de Palmas Altas en Madrid, Valencia y Cataluña

La promotora utilizará el modelo sevillano de construir un barrio en cuatro años en los grandes núcleos de España

La mitad de la actividad promotora de la compañía está en Andalucía

Construcción de varias promociones en la urbanización Isla Natura de Sevilla Manuel olmedo
El desarrollo del barrio de Palmas Altas ha servido a la promotora Metrovacesa como prueba piloto para nuevos proyectos en grandes núcleos urbanos. La manera en la que se ha diseñado y configurado la urbanización sevillana se replicará en otras bolsas de suelo que la ... compañía tiene en Madrid, concretamente en Los Cerros -situado en el distrito de Vicálvaro, entre Coslada, El Cañaveral y San Fernando de Henares-, donde levantará 2.500 viviendas. También en el entorno bautizado como Seda Paperera, en el Prat de Llobregat, donde tiene parcelas para unas 1.500 y en Valencia.

