Andalucía es la región en la que más ha crecido Indra en el último año

El 10% de la plantilla del grupo está en las plantas andaluzas, que alcanzarán los 3.700 trabajadores en 2028

La industria andaluza capta ya las primeras inversiones del rearme de España

El presidente ejecutivo de Indra, Ángel Escribano, en la reunión con Juanma Moreno y Jorge Paradela
El presidente ejecutivo de Indra, Ángel Escribano, en la reunión con Juanma Moreno y Jorge Paradela raúl doblado
Elena Martos

El grupo Indra ha puesto en foco en Andalucía como región clave para su plan de crecimiento. En sólo ocho meses ha consumado tres adquisiciones con las que diversifica el negocio y ha anunciado una inversión de 80 millones de euros y la contratación ... de 500 profesionales extra en tres años. De hecho, la compañía ya ha realizado las primeras incorporaciones de un centenar de trabajadores que se sumarán a los centros de la región de aquí a diciembre.

