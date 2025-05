El director gerente de la Sinfónica hace un llamamiento por la paz en Ucrania antes del concierto de la ROSS

El director gerente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla , Pedro Vázquez Marín , ha hecho un llamamiento por la paz en el mundo debido a la guerra que en estos días se está viviendo en Ucrania antes de que comenzara este jueves el concierto que la ROSS ofrece en el Teatro Lope de Vega dentro del ciclo Noches en el Lope .

En su intervención ha dicho que « la música no entiende de fronteras . No sabe de nacionalidades, ni de bombas . La música nos iguala, nos regala sonrisas e ilumina el camino hacia la libertad«. Además, ha añadido que »por desgracia, ahora en Ucrania el sonido de las bombas no nos dejan escuchar nada. Solo ruido, solo tristeza, solo desesperanza«.

Por otra parte, Vázquez Marín ha subrayado el hecho de que «hoy, nuestra orquesta, integrada por profesores y profesoras de más de una decena de nacionalidades quieren hacer un llamamiento a la unidad, a la cordura y, sobre todo, a la paz «. Hay que tener en cuenta que en la Sinfónica hay músicos ucranianos y rusos y que, a pesar del conflicto bélico que viven sus respectivos países, son un claro ejemplo de convivencia pacífica .

El director gerente de la Sinfónica ha resaltado la idea de que «queremos dedicar el concierto que están a punto de escuchar a las víctimas de esta agresión sin sentido, a todos aquellos que están sufriendo y padeciendo por su libertad «. Por último, ha expresado »nuestra solidaridad y fuerza con el pueblo ucraniano«, antes de dar las gracias al público que ha asistido al Lope de Vega.