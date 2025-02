Un libro sobre Cervantes pone al día los estudios de Américo Castro

En el universo de investigadores que han estudiado la vida y la obra de Miguel de Cervantes brilló especialmente Américo Castro (1888-1972), del que el año pasado se conmemoró el cincuenta aniversario de su muerte. Inspirados por el espíritu de este gran ... cervantista y por sus destacados estudios, acaba de aparecer el volumen 'Ideología y castas en Cervantes' (Visor Libros), que viene a culminar la labor de investigación del grupo Andalucía Literaria, del Plan Andaluz de Investigación de la Junta de Andalucía, que ha venido dirigiendo el profesor Diego Martínez Torrón desde 1991.

Según comenta a ABC este investigador, «por ese grupo PAIDI, denominado Andalucía Literaria, han desfilado algunos de los mejores intelectuales de Córdoba, tanto séniors como jóvenes a los que he ayudado encantado, porque eran personas de valía. Fruto de esa colaboración desde hace tantos años han sido diez libros de investigación del grupo, publicados en buenos sellos de Madrid, en Reichenberger de Alemania, o ahora en Visor».

El libro comienza con un extenso estudio en el que Martínez Torrón analiza al completo la totalidad de la obra filológica de Américo Castro sobre la figura de Cervantes. Dice este profesor cordobés que Castro «estaba obsesionado por el tema de los conversos. En su época esto tuvo mucho interés, por cuanto la España oficial partía de planteamientos muy nacionalistas y ortodoxos, y su visión más abierta desde el punto de vista de las castas y de las diversas etnias españolas fue importante. A su alrededor se concentró un grupo de valiosos intelectuales progresistas: Juan Marichal, Francisco Márquez Villanueva —catedrático en Harvard—, Juan Goytisolo, Stephen Gilman, Julio Rodríguez Puértolas, y otros muchos. Resulta curioso por ello que el año 2022, que fue el cincuenta aniversario de su muerte, nadie se haya acordado de don Américo, cuando en su época su obra fue un referente de gran importancia».

Abundando en este tema, Martínez Torrón dice que «yo creo que Castro exageró, porque no todos los intelectuales tenían que ser conversos. Y además adjudica el carácter de converso a muchos de ellos sin aportar ninguna prueba objetiva. No es verdad que los intelectuales tuvieran que ser clérigos o conversos. Desde la Edad Media al siglo de oro hay muchos intelectuales soldados, que son los que a mí me interesan: el marqués de Santillana, Don Juan Manuel, Jorge Manrique… Luego Garcilaso de la Vega, el divino capitán Francisco de Aldana —excelente poeta de tema amoroso a rescatar—, el primer Calderón, el espía Francisco de Quevedo, y por supuesto el gran Cervantes, cuya obra no puede comprenderse sin este carácter de soldado del imperio español».

Retrato de Miguel de Cervantes atribuido a Juan de Jáuregui ABC

«Pero lo que a mí me parece sobre todo valioso de la obra da Castro —añade el filólogo— es que se ocupa de cuestiones de pensamiento y contenido, como yo he intentado hacer desde otro punto de vista en mi edición del Quijote en Renacimiento (2020) a lo largo de casi 6.000 notas filológicas y una nueva fijación textual diferente».

En su estudio, Martínez Torrón ha investigado dos castas que Américo Castro no analizó: la de los gitanos y la de los pícaros. Sobre este aspecto, dice que «Castro sólo se ocupa de la casta de los judíos. Creo que ello supuso que las universidades norteamericanas favorecieran la difusión de su obra, que es indudablemente valiosa. Pero yo añado en este libro el estudio de la casta de los gitanos en Cervantes, analizando 'La gitanilla'. Y luego la casta de los pícaros, analizando también de un modo nuevo 'Rinconete y Cortadillo'. Incluyo luego numerosas pistas de interpretación diferente para todas las novelas picarescas españolas que publicó Ángel Valbuena Prat. De todo ese análisis se pueden deducir muchas formas nuevas de acceder a la obra de Cervantes y a la novela picaresca».

El libro contiene otro ensayo en el que este profesor analiza el Quijote de Bowle, incidiendo en las ediciones de Pellicer del siglo XVIII, de Clemencín en el XIX y en las anotaciones de Bastús. Sobre esa cuestión, este experto aclara que «el tema del cervantismo español de los siglos XVIII, XIX, incluso XX, estaba necesitado de estudio. Como desde mi juventud me dediqué a estudiar esa época, abordé muchos aspectos en los que la crítica no había reparado. La crítica actual comparte el modo pragmático que rige la edición del Quijote del hispanista inglés John Bowle en 1781. En ese estudio trato toda la polémica aneja a esa edición, que abarca desde el cervantismo del XVIII, XIX y XX, sobre todo en el universo anglosajón, y también en España, con numerosos datos. Pero demuestro que la edición de José de Clemencín es muy superior, puesto que sus numerosas notas poseen, al ser este español, una mayor sabiduría intrahistórica que incluso hoy no podemos superar, tienen una mayor proximidad a la época de Cervantes. Por otro lado Clemencín fija mucho mejor el texto de Cervantes que Bowle, que partió de una edición sin interés filológico».

En otro apartado de este trabajo, el profesor Antonio Varo Baena aporta correspondencia inédita que Luis Astrana Marín cruzó con el académico José Cobos Jiménez. La investigación de Varo Baena, del que el coordinador del libro dice que «es un excelente poeta cordobés y profesor de la Universidad de Córdoba», se centra en unas cartas inéditas que marcan «un paso importante para recuperar la valiosa figura de Luis Astrana Marín, que fue autor de una magna biografía de Cervantes, la mejor que se ha publicado hasta la fecha y la más extensa, y de ediciones y textos sobre la obra de Quevedo. Estas cartas contextualizan lo que será esa 'Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra'.Hay que rescatar a Astrana Marín, que ha sido injustamente desvalorizado a veces».

El profesor Diego Martínez Torrón vierte en este volumen importantes investigaciones sobre Cervantes valerio merino

'Ideología y castas en Cervantes' incluye un ensayo del profesor Antonio Arroyo Almaraz sobre el texto cervantino que Nicolás Pérez publicó en Diario de Madrid en 1805. Arroyo Almaraz, que es profesor titular en la Complutense y que «domina muy bien esa época», dice Martínez Torrón, «ha trabajado muy bien a Rivas y a Galdós. Este texto, que apareció en el Diario de Madrid, es muy curioso, y fue base de una polémica de la época con Juan Antonio Pellicer y Saforcada en 1806. Sirve de reflejo de toda una concepción en la época acerca de la obra cervantina».

Por último, la profesora Beatriz López Pastor se centra en el erasmismo cervantino. «Ella es una valiosa y joven investigadora que ha sido capaz de abordar en este artículo un tema tan complejo como el erasmismo en Cervantes», aclara este investigador.

El pensamiento político de Castro, reflejado en unas cartas inéditas Este libro aporta igualmente un ensayo de Santiago López-Ríos y Jaime Olmedo Ramos, dos «destacados intelectuales». El primero es profesor de la Universidad Complutense y el segundo, director técnico en la Real Academia de la Historia y director del Diccionario Biográfico Español. El estudio versa sobre las cartas inéditas que Américo Castro mantuvo durante dos años con el político Santiago Alba, que llegó a ocupar varios ministerios. Dichas misivas «son de gran interés para comprender el pensamiento político de Américo Castro en el bienio 1922-1923. Las cartas las cruza con Santiago Alba, respecto a la Oficina de Relaciones Culturales, que iba a realizar un trabajo semejante al de Menéndez Pidal en el Centro de Estudios Filológicos».

Una de las aportaciones principales de este libro que acaba de ver la luz es que se aleja del cervantismo formalista, algo de lo que Américo Castro fue pionero. El filólogo cordobés se lamenta de que en 2022 se cumpliera el cincuenta aniversario de la muerte de este gran estudioso y que se no haya celebrado. «Es una injusticia que se comete con un intelectual muy valioso. Es el signo de los tiempos, por cuanto perdemos la verdadera tradición intelectual de los clásicos. El libro que Castro dedicó a 'El pensamiento de Cervantes' fue muy importante para comprender las fuentes renacentistas en que se mueve su ideología, y para indagar en cuestiones de contenido que estaban ausentes en los estudios cervantinos, y a veces siguen estándolo. Luego abjuró de ese libro para centrarse en el tema de las castas. Este es también un tema importante por cuanto España se acrisola en diversidad de razas. Fíjese lo actual del tema en la sociedad multiétnica que vivimos. Y esto se ha olvidado. Se ha olvidado a Castro. Y me parece injusto».

Martínez Torrón destaca la importancia de la novela picaresca al publicarse únicamente en España. «Era un género muy crítico con el poder que no se da en otros países coetáneos, por más que cuando estudian esa época nuestra sólo se ocupan de la Inquisición y la reacción. El pueblo español aprendió a vivir en libertad en una época en que no la había en ningún sitio. La novela picaresca es fundamental en Cervantes a la hora de establecer una línea narrativa muy verista en que se desenvuelven la mayor parte de sus obras. Ese verismo le define y define a la mejor y la mayor parte de la literatura española. Creo que para comprender a un escritor hay que identificarse con su pensamiento e ideología, y con la del momento cultural, histórico y artístico al que pertenece», concluye.