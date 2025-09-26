Los vuelos turísticos en helicóptero llegan a Sevilla: estos son los horarios y los precios para descubrir la ciudad desde las alturas

Desde este jueves 25 de septiembre, Sevilla se suma a la lista de ciudades que ofrecen vuelos turísticos en helicóptero. Una experiencia que recuerda a la de Nueva York, donde sobrevolar Manhattan y ver su skyline desde el aire se ha convertido en un clásico para los visitantes. Ahora, la capital hispalense propone su propia versión, gestionada por la empresa World Aviation Group.

Los vuelos despegan desde el helipuerto de La Cartuja y permitirán contemplar desde el cielo lugares tan reconocibles como la Catedral, la Giralda, el Guadalquivir o el barrio de Triana. El recorrido, incluso, incluye también vistas hacia el Aljarafe y el entorno del Alamillo antes de regresar al punto de partida. Con esta iniciativa, Sevilla busca ofrecer tanto a locales como a visitantes una perspectiva diferente de la ciudad, siguiendo el modelo de otras capitales turísticas.

Horarios para estos vuelos turísticos en helicóptero por Sevilla

Tal y como ha podido confirmar este medio, los horarios de los vuelos dependerán de la disponibilidad del helicóptero y del número de pasajeros. Para grupos pequeños, se organizarán vuelos compartidos, mientras que los grupos cerrados podrán coordinar la salida en función de la disponibilidad de la aeronave. La empresa gestora, World Aviation Group, se encargará de coordinar directamente con los interesados para ajustar los horarios y garantizar que todos los pasajeros puedan disfrutar de la experiencia.

Imagen del helipuerto de la Cartuja World Aviation Group

Precios de los vuelos turísticos en helicóptero en Sevilla

Cada vuelo turístico en helicóptero en Sevilla tendrá un precio aproximado de 235 euros por persona, similar al de las experiencias que ya se ofrecen en la Costa del Sol. La aeronave tiene capacidad para hasta siete pasajeros, lo que permite tanto vuelos compartidos como grupos privados.

Cómo comprar billetes para los vuelos turísticos en helicóptero en Sevilla

Los billetes para los vuelos turísticos en helicóptero en Sevilla se pueden adquirir a través del catálogo de productos de la web de World Aviation Group, siendo lógicamente necesario realizar reserva previa para garantizar la disponibilidad. Eso sí, por el momento, no existe una sección específica para Sevilla en dicha.