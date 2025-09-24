Atracan en Sevilla cuatro cruceros de lujo con más de mil pasajeros El más nutrido de visitantes es el Azamara Journey, que con 677 personas a bordo vuelve a parar en la capital

El Puerto de Sevilla recibe ha recibido este miércoles de forma simultánea a cuatro cruceros con 1010 pasajeros a bordo sumados entre las cuatro embarcaciones. En concreto, en el muelle de Las Delicias de la ciudad se encuentran atracados los cruceros llamados Azamara Journey, Corinthian y La Belle de Cadix; y, en el muelle de Tablada, se encuentra el Island Sky. Lo que viene a refrendar un día más la influencia del turismo a través de este medio de transporte y el impacto económico que de él se desprende sobre Sevilla.

Procedente de Lisboa, el Azamara Journey realiza su segunda escala de esta temporada en Sevilla, con 677 pasajeros a bordo de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia, principalmente, que pondrán rumbo a Gibraltar a partir de las 20:00 de este miércoles. El Azamara Journey es una lujosa embarcación que cuenta 180 metros de eslora por 25 de manga y 11 cubiertas en su totalidad, siendo de lejos el de mayor envergadura respecto a los otros tres cruceros.

Por su parte, el Island Sky trae consigo 101 pasajeros, todos ellos con suites personales -de Reino Unido, en su mayoría- y zarpará igualmente este miércoles a partir de las 18:00 rumbo a Tánger, ciudad del norte de Marruecos. En total, son 93 los cruceristas que han llegado a Sevilla a bordo del lujoso yate Corinthian, que tiene prevista su salida este jueves 25 de septiembre, en su caso con destino Gibraltar.

Por último, también ha coincidido la escala de La Belle de Cadix, un crucero con puerto base Sevilla que mide 110 metros de eslora y tres cubiertas y en el que viajan 139 pasajeros (de Francia y Bélgica), que marcharán el próximo día 26 de septiembre y que pondrá fin a la coincidencia de estos cuatro grandes buques con más de mil pasajeros a bordo.