Una bolera, un Lidl y una tienda de Skechers: así es Entre Nasas, el nuevo centro comercial a 15 minutos de Sevilla

A quince minutos de Sevilla, en el barrio de Entrenúcleos (Dos Hermanas), se inaugura este jueves 25 de septiembre Entre Nasas, un centro comercial diseñado para redefinir la experiencia de compra y ocio en el área metropolitana. Con una inversión cercana a los 56 millones de euros y una superficie total de 45.000 m² (de los cuales unos 25.000 m² se destinan a locales comerciales, restauración y ocio), Entre Nasas llega con 24 espacios ya comercializados y la promesa de generar 350 empleos directos.

La apertura oficial vendrá acompañada de una puesta en escena festiva, ya que durante la noche de este jueves, el empresario José Luis López (apodado «El Turronero») organiza un evento gratuito con conciertos en vivo, reparto de churros con chocolate (hasta 2.000 raciones) y un espectáculo de fuegos artificiales para inaugurar el espacio.

Así es el centro comercial Entre Nasas

El centro comercial Entre Nasas se articula en torno a varias áreas diferenciadas que combinan comercio, alimentación, restauración, ocio y servicios, con la ambición de ofrecer una experiencia integral. En la zona de tiendas se encuentran marcas reconocidas en moda, calzado, complementos y bienes para el hogar.

Tiendas del centro comercial Entre Nasas Skechers

Xti

Pepco

Rossmann

Casual Tex

Kik

Zappas

Muebles 1Click

Dormiti

Action

Variety

Multiópticas

Mascotas Ávila

Mogan's Barber Shop

Nails Factory

En el ámbito de la alimentación, Entre Nasas contará con dos supermercados; concretamente, un Lidl y un Cash Fresh, ubicados en extremos distintos del complejo. Por otra parte, la zona de restauración presenta una oferta variada que responde a gustos diversos. Así, se integran cadenas conocidas como 100 Montaditos, Pizzettari, Lokal Burger o Anatolia; propuestas más exóticas o temáticas como Sushishom; y locales de hostelería local, como Mijito Bar. Y para el ocio, el eje central es Sould Park, un espacio familiar de entretenimiento que incluye una bolera, máquinas recreativas, colchonetas y zonas lúdicas para diferentes edades. También cuenta con un gimnasio bajo la marca Fitness Park.

Vista aérea del centro comercial Entre Nasas Entre nasas

Complementando todas estas áreas, Entre Nasas incorpora numerosos servicios para facilitar la visita y hacerla más cómoda. Destacan el aparcamiento gratuito con más de 950 plazas y soportes para la modalidad de compra «click & collect», para integrar la experiencia física con lo digital.

De esta forma, el complejo aspira a convertirse en el primer destino comercial de proximidad para los más de 100.000 habitantes del entorno inmediato (incluyendo Entrenúcleos, Montequinto y Dos Hermanas centro), combinando compras físicas y digitales, zonas verdes, servicios y ocio para todas las edades.