La Madeja: se vende tuneladora por Wallapop

El entierro de los túneles de la SE-40 por parte del Gobierno de España abre un abanico de posibilidades para la tuneladora que compraron las empresas adjudicatarias en 2012 por 42 millones de euros. Aquel inmenso cacharro llegó al Puerto de Sevilla ... desde Francia, donde fue diseñada y fabricada específicamente para este proyecto, tres años después de la adjudicación de los contratos. Los empresarios iniciaron los trabajos de preparación del paso subterráneo y encargaron la maquinaria de perforación para poder cumplir los plazos, pero justo cuando desembarcó la mole de hierro que horadaría el lecho del río, el Gobierno paró la obra por falta de presupuesto . Desde entonces, la tuneladora ha estado diez años guardada bajo una carpa en Coria del Río a la espera de la recuperación del proyecto, una década en la que ha necesitado unas condiciones climáticas especiales para evitar la atrofia natural de los materiales de la que está hecha y un servicio de vigilancia permanente para evitar expolios . Ese mantenimiento ha tenido un coste de algo más de un millón al año, por lo que la roncha del artefacto asciende a unos 55 millones , amén del otro pastizal ya invertido en el acondicionamiento de la zona para iniciar el agujero. Una fortuna tirada al fondo del río.

Han malversado 20 años y un dineral del erario para nada, pero nadie pagará por ello salvo nosotros

El Gobierno ha devuelto esta semana los avales que depositaron las empresas para rescindir definitivamente los contratos, por lo que ese mastodonte ya no tiene ninguna utilidad porque se diseñó en exclusiva para los túneles de Sevilla . No vale para otra cosa. Es simplemente carne de chatarrería. El Ministerio se excusa en que el subsuelo del Guadalquivir no permite abordar el túnel inicialmente proyectado porque sus condiciones geológicas son inabordables. Según sus argumentos, hay que rediseñar el túnel o apostar por un puente. La gracia está en que el informe ambiental emitido a finales de los noventa ya descartaba el paso alzado sobre el río por su impacto en el estuario. Y además el propio Gobierno explicó en su día que las condiciones del Guadalquivir eran similares a la del Támesis en Londres, donde sí se está construyendo el túnel en el que está participando la empresa sevillana a la que se le ha encargado el informe para justificar que ahora es mejor un puente.

El Estado nos somete, por tanto, a dos humillaciones juntas: le ha escatimado una infraestructura fundamental a Sevilla que es perfectamente viable si se invierte lo necesario y ha malversado 20 años y un dineral del erario . Pero nadie pagará por ello salvo nosotros. Así que las opciones que quedan para la tuneladora son tres: exponerla como una escultura vanguardista dedicada al desprecio a Sevilla, mandarla a una chatarrería o anunciarla en Wallapop por si algún coleccionista extravagante se anima.

