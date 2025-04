La Madeja: Montero contra Muñoz

El anuncio de María Jesús Montero merece, en primer lugar, un aplauso. Que el Gobierno vaya a financiar la línea 3 del metro haciendo incluso modificaciones presupuestarias este año para iniciar la obra cuanto antes es un notición. Pero la forma en la ... que la ministra de Hacienda echó ese balón a rodar tiene mucha miga. ¿Por qué aprovechó una convocatoria sobre la entrega de un helicóptero de Airbus a la Agencia Tributaria en la que no estaba presente nadie de la Junta de Andalucía? Es muy importante no confundir el partido con la institución , pero la actuación de Montero no midió eso en ningún momento. Se sentó en primer lugar con Juan Espadas en la sede del PSOE y se fue de allí sin hacer declaraciones públicas para dejar que el candidato socialista a la Junta anunciase la medida. No se puede tener más descaro. Y luego desplazó al alcalde, Antonio Muñoz, para dar ella la noticia y colgarse la medalla . ¿No es muy raro que la persona que ha evitado que Muñoz fuese designado también candidato para las próximas elecciones haya hecho esto? ¿Aprovechó Montero la ocasión para presentar sus credenciales de futuro en Sevilla? La jugada permite pensarlo. Obvió a la Junta de Andalucía, impulsó al candidato de su partido a las autonómicas y, finalmente, apartó del camino al alcalde por si en algún momento ella tiene que sustituirlo. Demasiado raro todo.

Espadas culpa al PP, que ha hecho los proyectos, y olvida el abandono del PSOE de más de una década Estas estrategias políticas ya están muy vistas y la gente no se las traga. Deben tener más cuidado con estas tácticas tan burdas porque normalmente se suelen volver en contra. Pero al menos la jugarreta permite hacer análisis que hasta ahora no habían salido a la luz. Todo el mundo sabe que en Ferraz apuestan por Montero como candidata socialista a la Alcaldía de Sevilla si Antonio Muñoz no termina de funcionar. Pero para eso la ministra tiene que limpiar su imagen aquí porque la hemeroteca le persigue: el Hospital Militar, el Equipo Quirúrgico, la financiación autonómica... Bajarse del AVE con el compromiso de que pagará la línea 3 del metro de manera inmediata no es mala forma de empezar. Sin embargo, para que le funcione el truco es fundamental que se coordine con Espadas, que tampoco estuvo muy fino culpando a la Junta del retraso de los proyectos . El exalcalde sabe mejor que nadie que su compañera Josefina Cruz presentó cuando era consejera de Transporte el diseño de las cuatro líneas del metro apenas unos meses antes de las elecciones en una rueda de prens a rodeada de cajas que simulaban el gran trabajo técnico hecho por su departamento. Sabe también que ninguno de aquellos proyectos sirve ahora para nada porque se hicieron sin presupuesto para la ejecución de las obras y, por lo tanto, con la vocación de quedarse anticuados en la propia presentación . Y también sabe que en el Ayuntamiento llegaron a repartir folletos con la red completa ¡hace una década! Estos planes tan gruesos no suelen salir bien. Así que lo único claro del anuncio del metro es que si yo fuera Antonio Muñoz dormiría con un ojo abierto. Lo que pasó... Las catas del metro. La consejera Marifrán Carazo presentó las catas del tramo sur de la línea 3 del metro. Aún no hay financiación para la otra mitad, pero Carazo no espera a nadie. Sólo queda Sánchez Gordillo. La renuncia de Francisco Toscano a continuar como alcalde de Dos Hermanas deja a Sánchez Gordillo en Marinaleda como el único de aquella etapa incipiente de la democracia. Todo pasa. Lo que pasará... La visita de la ministra. La visita de la ministra de Fomento el miércoles de esta semana a Sevilla deja una incógnita en el aire: ¿Se hará la foto con Juanma Moreno o con Juan Espadas? El paseo de la O. El proyecto para urbanizar este paseo en la margen derecha del río ya está en marcha, prueba de que con poco dinero se pueden hacer obras que transforman la ciudad. El alcalde, Antonio Muñoz, con responsables del Betis y el Sevilla en Fitur EFE Hágase la paz Esta imagen tomada en Fitur tiene que ser el modelo a seguir. El director general de Negocio del Sevilla, Jorge Paradela, y el del Betis, Ramón Alarcón, posaron con las camisetas de sus respectivos equipos el pasado miércoles junto al alcalde, Antonio Muñoz, para anunciar el congreso de fútbol que se va a celebrar este año en Fibes. Buena forma de echar el balón al suelo. Noticias relacionadas La Madeja: Lo que diga la superioridad

