La caída de la natalidad vuelve a dejar plazas vacantes en colegios de todos los distritos de Sevilla

La falta de niños hace bajar la ratio de forma natural y progresiva

«Estamos consiguiendo de forma natural lo que llevábamos años pidiendo». Así se manifestaba la directora de un centro de educación Infantil y Primaria del centro de Sevilla sobre las consecuencias que la bajada de la natalidad está teniendo en los colegios.

Y es que esa disminución de la natalidad está provocando que las clases de Infantil y Primaria cada vez tengan menos niños. Si la ratio legal establecida estaba en 25 niños por aula en Infantil y Primaria, la constante caída de la natalidad ha hecho bajar esas cifras. Según reconocía hace algunos días en el Parlamento el fallecido consejero de Educación, Javier Imbroda, la ratio es la más baja de la historia. Y de hecho en Sevilla esa ratio ya está por debajo de 20 alumnos en Infantil y por debajo de 21 en Primaria. Y hay centros donde ya este curso se han puesto en marcha aulas mixtas con niños de dos cursos distintos, algo que volverá a ocurrir este curso.

Por eso los propios profesores aseguran que esa disminución de la natalidad está teniendo algunos efectos positivos ya que «puede mejorar la calidad» de la enseñanza al ser menos alumnos por clase. «No deben suprimir más unidades y dejar los colegios como están para que redunde en una mayor calidad», decía una maestra a ABC.

El caso es que esa caída de la natalidad puede ser aún más acentuada para el curso 2023/2024 cuando la «generación covid» llegue a la escolarización. En ese curso tendrán que empezar el colegio los niños que nacieron en la pandemia y, según algunos directores de centros, Educación ya les ha comunicado que serán muchos menos. Extraoficialmente aseguran que ese curso podría haber en Sevilla unos 2.000 niños menos, lo que supondría más del doble de la caída que se ha producido este año.

Aún así en algunos colegios más solicitados siguen protestando. Desde el colegio José María del Campo de Triana, que ha tenido 42 solicitudes para 25 plazas, han pedido a Educación que se ponga en marcha de nuevo la línea que suprimieron el pasado curso. En un escrito remitido a Educación, se recuerda que el centro ha sido históricamente de dos líneas y que, por parte de las familias «se está produciendo una apuesta evidente por el proyecto educativo del centro, plasmada en las solicitudes en primera opción».

Por ello recuerdan que solo se ha ofertado el proyecto bilingüe francés, ya que el curso pasado les informaron que no era posible ofertar el bilingüismo inglés en 3 años. Por ello reclaman que, «para restituir la oferta histórica del centro», se autorice una segunda unidad de Infantil 3 años, ya que mantener solo una sería «difícilmente entendible». La directora del colegio pide en el escrito que, si no es así, «se valoren otras opciones, que no pasen por afectar a la libertad de elección de las familias».