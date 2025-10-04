Semana negra en Sevilla con tres asesinatos en apenas seis días

Sevilla y su provincia han encadenado una auténtica semana negra en lo criminal, con tres muertes violentas entre el pasado domingo y este pasado viernes. Una acumulación de crímenes que llama poderosamente la atención, sin que medie eso sí vínculo alguno entre los casos ... en cuestión, y que suma seis casos en sólo un mes.

Al detalle, la apacible mañana del pasado domingo quedaba rápidamente enturbiada, al trascender sobre las 10.00 horas que durante la madrugada, un joven de 21 años había degollado a su expareja de 28 en la calle Tigris de Sevilla Este, en lo que supuso el segundo crimen de violencia de género del año en la capital y su provincia tras el de la barriada de Valdezorras el 7 de septiembre, el noveno en Andalucía y el número 28 en el conjunto de toda España.

El presunto autor del crimen, Julián David G. V., es de nacionalidad colombiana y estaba en situación irregular en España. Tras degollar a su expareja en Sevilla Este, donde ella residía de alquiler, este joven se autolesionó presumiblemente con el mismo cuchillo usado contra la víctima, siendo ingresado en estado grave en el hospital Macarena.

Tras acudir una comisión judicial a tomarle declaración en el propio hospital, donde el encartado se habría acogido a su derecho constitucional a no declarar; el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Sevilla ordenó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, una vez reciba el alta en el citado centro hospitalario.

Actualmente, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 1.323 desde 2003, año en que se empezaron a recopilar estos datos, según precisa el Ministerio de Igualdad.

Sin que la ciudad se hubiese recuperado aún de la sacudida de este crimen, especialmente condenado por las instituciones y la sociedad civil por su carácter machista, el miércoles a media mañana trascendía otro asesinato, esta vez en una vivienda de la calle Las Cabezas de San Juan del barrio de Palmete habitada de alquiler por un varón de 42 años conocido como Guillermo El Galleta, víctima de los hechos.

El cadáver de la víctima presentaba una hemorragia en el cráneo, un traumatismo craneoencefálico; mientras junto a él también habría sido agredido un segundo hombre, supuestamente a manos de un grupo de personas que habría irrumpido en la vivienda.

El crimen de El Galleta derivaría presumiblemente, según las pesquisas policiales, de un ajuste relacionado con el tráfico de sustancias estupefacientes, sin que consten aún detenciones por parte de la Policía Nacional.

Ahora es la Guardia Civil el cuerpo de seguridad del Estado encargado de esclarecer las circunstancias en la que el joven Santi, de 26 años, habría matado a su madre en la vivienda de esta última en el número 57 de la calle José Fernández Vega de Brenes, en concreto, en el edificio Gomi. Tras cometer el crimen el pasado miércoles, el joven, que residía junto con su padre, se habría entregado en el cuartel de la Guardia Civil la mañana del viernes, confesando los hechos.

En el entorno de la escena del crimen, nadie llegaba a encontrar motivos por los cuales el joven habría dado muerte a su madre, una mujer que llevaba más de 20 años residiendo en su piso del edificio Gomi y que era muy conocida y respetada por la comunidad de vecinos.

Así, en apenas una semana la ciudad y su provincia han acumulado estos tres crímenes, a los que se suman en el cómputo de un mes el doble crimen de la urbanización Los Nietos de Carmona, el asesinato machista del barrio capitalino de Valdezorras y el crimen de un joven muerto por el lanzamiento de una loseta desde una azotea en el barrio de Torreblanca; es decir seis crímenes con siete muertos en tan sólo un mes.