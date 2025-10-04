Suscríbete a
Semana negra en Sevilla con tres asesinatos en apenas seis días

Los nuevos crímenes de Sevilla Este, de Palmete y ahora de Brenes agravan la racha de casos de violencia

El Gobierno confirma como asesinato machista el crimen de Sevilla Este y el Ayuntamiento convoca una concentración

Ordenan prisión sin fianza para el detenido del crimen machista de Sevilla Este una vez reciba el alta en el hospital

El crimen del 'Galleta' es el cuarto asesinato en Sevilla en menos de un mes

Escena del crimen de Brenes
Escena del crimen de Brenes
Fernando Barroso Vargas

Sevilla y su provincia han encadenado una auténtica semana negra en lo criminal, con tres muertes violentas entre el pasado domingo y este pasado viernes. Una acumulación de crímenes que llama poderosamente la atención, sin que medie eso sí vínculo alguno entre los casos ... en cuestión, y que suma seis casos en sólo un mes.

