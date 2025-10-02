El crimen del 'Galleta' es el cuarto asesinato en Sevilla en menos de un mes

La ciudad de Sevilla vive una auténtica concatenación de crímenes, con cuatro asesinatos consumados entre el 7 de septiembre y el primer día de octubre, o sea en apenas 25 días.

Estos cuatro asesinatos en menos de un mes suponen el mismo número ... de crímenes cometidos en la capital en todo el primer semestre de este año 2025, lo que da una idea del mes negro padecido por la ciudad en materia criminal.

En concreto, la racha comenzó el pasado 7 de septiembre con el asesinato perpetrado a puñaladas por un vecino del barrio de Valdezorras, de 46 años, sobre su pareja, una mujer de 47 años de edad, en el domicilio del primero, en el número 3 de la calle José María Sánchez Estévez.

Ambos mantenían una relación pero no eran convivientes, con lo que tampoco tendrían descendientes. Según la Policía Nacional, ella acudía con frecuencia a la vivienda de la calle José María Sánchez Estévez donde él vivía pero no residía como tal en ella. Se trató del primer crimen machista en la ciudad y la provincia de Sevilla este año 2025 y el octavo en la comunidad autónoma de Andalucía.

El Juzgado de Instrucción número tres fue el encargado de decretar el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del presunto autor del crimen, llamado José, un vecino de Valdezorras «de toda la vida», dedicado a la actividad con tractores y una persona «conflictiva» que había dado problemas de convivencia, incluso por el consumo de drogas, según sus propios vecinos.

El siguiente crimen aconteció el 20 de septiembre en el barrio de Torreblanca, donde un joven falleció por el impacto de una loseta que le fue lanzada desde un edificio, en el marco de una trifulca entre varias personas en la calle Sándalo, una vía peatonal que une la plaza del Platanero con la calle Granado, una de las zonas de este barrio más afectadas por la exclusión social.

Al detalle, lanzaron contra el joven una loseta de terrazo con cemento, incluso, pegado. Agentes de Seguridad Ciudadana, que fueron los primeros desplegados por la Policía Nacional en el lugar, detuvieron en el entorno de la plaza del Platanero a los dos jóvenes que subieron a la azotea desde donde habría sido arrojada la loseta. Un día después, ya el domingo, se detuvo a una tercera persona por su presunta implicación en los hechos.

Posteriormente, el juzgado de guardia ordenó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de uno de los tres detenidos; mientras los dos restantes quedaban en libertad provisional con la obligación de comparecer en sede judicial los días 11 y 25 de cada mes; por presuntos delitos de homicidio y lesiones.

Más recientemente, en concreto el pasado domingo 28 de septiembre, un joven de 21 años de edad mataba a su pareja de 28 años en el tramo de soportal correspondiente al número 2 de la calle Tigris de Sevilla Este.

Se trataba del segundo asesinato de violencia de género en la ciudad y la provincia de Sevilla este año, pero en ambos casos en septiembre tras el crimen de la misma naturaleza en Valdezorras. El presunto autor del crimen, Julián David G. V., es de nacionalidad colombiana y en situación irregular en España.

Tras degollar a su expareja en Sevilla Este, donde ella residía de alquiler, este joven se autolesionó presumiblemente con el mismo cuchillo usado contra la víctima, siendo ingresado en estado grave en el hospital Macarena. Tras acudir una comisión judicial a tomarle declaración en el propio hospital, donde el encartado se habría acogido a su derecho constitucional a no declarar; el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Sevilla ordenó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, una vez reciba el alta en el citado centro hospitalario.

El presunto autor del asesinato de Katherine y otrora pareja de la joven habría intentado ahogarla en 2024 en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María. Por aquellos hechos se instruyeron actuaciones en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla al ser la capital andaluza el lugar de residencia de la víctima; procedimiento judicial que motivó la suspensión del expediente de expulsión de España promovido contra Julián David por su situación irregular en el territorio nacional.

Este otro crimen de violencia de género supuso el noveno caso de tal índole en Andalucía y el número 28 en el conjunto de España. El número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 1.323 desde 2003, año en que se empezaron a recopilar estos datos, según precisa el Ministerio de Igualdad.

El de Palmete, así, supone el cuarto asesinato cometido en la ciudad de Sevilla entre el 7 de septiembre y el 1 de octubre, o sea en 25 días negros para la capital andaluza en la vertiente criminal, toda vez que en este caso, el de la muerte violenta de Guillermo 'El Galleta' en su vivienda del número cuatro de la calle Las Cabezas de San Juan presumiblemente por un ajuste relacionado con el tráfico de sustancias estupefacientes, no constan aún detenciones.

El cadáver de la víctima de 42 años de edad, presentaba una hemorragia en el cráneo, un traumatismo craneoencefálico; mientras junto a él también habría sido agredido un segundo hombre, supuestamente a manos de un grupo de personas que habría irrumpido en la vivienda, donde la Policía Nacional ha estado investigando los hechos.

Respecto a Palmete, por cierto, no sobra quizá recordar que la Policía Nacional encontraba la mañana del 2 de septiembre el cadáver calcinado de un varón en un canal de aguas soterrado entre este barrio periférico de Sevilla capital y el término municipal de Alcalá de Guadaíra, sin que desde entonces haya trascendido nada más sobre ese asunto.