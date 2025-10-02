Suscríbete a
El crimen del 'Galleta' es el cuarto asesinato en Sevilla en menos de un mes

Se trata del mismo número de crímenes que el contabilizado en todo el primer semestre del año

A prisión sin fianza el detenido por asesinar a su pareja en Valdezorras

Una loseta lanzada desde una azotea acabó con la vida del joven de 20 años en Torreblanca el pasado sábado

Ordenan prisión sin fianza para el detenido del crimen machista de Sevilla Este una vez reciba el alta en el hospital

Matan a golpes a un hombre de 42 años en el barrio de Palmete de Sevilla

Escena del crimen en la calle Las Cabezas de San Juan
Fernando Barroso Vargas

La ciudad de Sevilla vive una auténtica concatenación de crímenes, con cuatro asesinatos consumados entre el 7 de septiembre y el primer día de octubre, o sea en apenas 25 días.

Estos cuatro asesinatos en menos de un mes suponen el mismo número ... de crímenes cometidos en la capital en todo el primer semestre de este año 2025, lo que da una idea del mes negro padecido por la ciudad en materia criminal.

Comentarios
0
