El Gobierno confirma como asesinato machista el crimen de Sevilla Este y el Ayuntamiento convoca una concentración

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este lunes como presunto asesinato machista el crimen perpetrado por un joven de 21 años de edad la madrugada del domingo en Sevilla Este, donde este varón degolló a su pareja, de 28 años, en el portal de la vivienda que ella tenía alquilada en el bloque del número 2 de la calle Tigris.

El Ministerio de Igualdad ha condenado así este nuevo crimen machista, ya plenamente confirmado, que constituye el segundo asesinato de violencia de género en Sevilla en este año, ambos en septiembre, el noveno caso en Andalucía y el número 28 en toda España entre enero y septiembre. El número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 1.323 desde 2003, año en que se empezaron a recopilar estos datos, según precisa el Ministerio.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado de nuevo su más absoluta condena y rechazo ante este asesinato machista y han trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima, Katherine Y.A., de 28 años y nacionalidad española.

Además, el Ayuntamiento de Sevilla ha convocado una concentración con un minuto de silencio para las 12.00 horas de este martes, al objeto de visibilizar la condena al crimen.

El presunto autor del crimen, Julián David G. V., de 21 años y nacionalidad colombiana, fue ingresado en el hospital Macarena por las lesiones que él mismo se ocasionó tras degollar a su pareja con un cuchillo. El joven tenía abierto en su contra un expediente de expulsión de España por su situación irregular en el país pero el mismo estaba suspendido en su tramitación, como consecuencia del proceso penal incoado también contra él por un episodio previo de violencia de género contra su pareja y víctima.

Así, no era la primera vez que el sospechoso intentaba matarla. En una ocasión anterior, en la provincia de Cádiz, fue arrestado tras intentar ahogarla, gracias a la intervención de terceras personas que alertaron a las autoridades, según han confirmado a ABC fuentes del caso.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, informaba ya tras el crimen de que aunque «no consta que existieran denuncias previas» de la mujer contra el presunto autor de los hechos, custodiado por agentes de la Policía Nacional en el hospital; ella sí figuraba en el sistema Viogén «por episodios anteriores de violencia» por parte del joven y que podrían haber sido denunciados por terceros o constatados por las fuerzas policiales. En cualquier caso, no contaba con medidas de protección judicial, según Toscano.

En ese sentido, el subdelegado reconocía abiertamente, horas después del crimen, que la Policía Nacional trabajaba ya con la hipótesis principal de la violencia machista.

El presidente de la comunidad de propietarios del edificio, Luis Escobar, ha confirmado de su lado que la víctima y el presunto autor del crimen residían juntos y de alquiler en la vivienda del primero A del número 2 de la calle Tigris, quizá con otras personas. Según ha dicho, tras una «trifulca», el varón habría acometido con un cuchillo contra la joven, cortándole el cuello. El colectivo de vecinos está «en shock» ante este suceso.

La Policía Nacional cuenta con imágenes de la cámara de videovigilancia del interior del portal, que mostrarían al mencionado joven entrando y saliendo con el torso desnudo y el cuerpo tatuado. La tarde de este lunes, el encartado aún no había sido puesto a disposición judicial.