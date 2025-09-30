Ordenan prisión sin fianza para el detenido del crimen machista de Sevilla Este una vez reciba el alta en el hospital

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Sevilla, en funciones de guardia, ha ordenado este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de Julián David G. V., el joven de 21 años detenido por degollar presuntamente a su expareja de 27 años de edad la madrugada del domingo en la calle Tigris de Sevilla Este, el segundo crimen de violencia de género en la ciudad este año pero los dos el mes de septiembre.

Una comisión judicial se ha trasladado esta tarde al centro hospitalario Virgen Macarena, donde se encuentra ingresado actualmente el detenido tras autolesionarse una vez cometido el crimen y donde le custodian agentes de la Policía Nacional.

Allí, según la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la comisión judicial ha acordado dicha medida de prisión provisional sin fianza por presuntos delitos de asesinato, lesiones y contra la intimidad. Durante su comparecencia, el detenido, de nacionalidad colombiana, se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

El arrestado permanecerá ingresado bajo custodia policial hasta que reciba el alta médica, momento en que será trasladado a prisión, merced a lo decretado por la citada instancia judicial.

Antes del asesinato, el mencionado joven, en situación irregular en España, ya había intentado matar a su pareja, Katherine Y. A., también originaria de Colombia, nacionalizada española y que trabajaba en un bar de Sevilla Este.

En concreto, el presunto autor del asesinato de Katherine y pareja de la joven habría intentado ahogarla en 2024 en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María. Por aquellos hechos se instruyeron actuaciones en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla al ser la capital andaluza el lugar de residencia de la víctima.

La causa no fue a más por la decisión de Katherine, asesinada el pasado fin de semana, de no seguir adelante con la denuncia por un intento de ahogamiento. Este procedimiento judicial fue el motivo por el que quedó suspendido el expediente de expulsión de Julián David del territorio nacional.

No obstante, por aquellos hechos, la joven sí figuraba en el sistema VioGén de seguimiento de casos de violencia de género, si bien tras no consumar la denuncia, no contaba con medidas judiciales de protección.

Julián David G.V. habría degollado a su expareja con un cuchillo poco antes de las 3.10 horas de la madrugada del pasado domingo, porque a esa hora fue localizada la joven sangrando con una herida en el cuello en el tramo de soportal del número 2 de la calle Tigris de Sevilla Este. Ella vivía de alquiler en el piso del Primero A de dicha dirección y estaría conviviendo total o parcialmente con el presunto agresor, según fuentes vecinales.

El número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 1.323 desde 2003, año en que se empezaron a recopilar estos datos, según precisa el Ministerio. El caso de Katherine constituye el segundo asesinato machista en Sevilla durante este año, pero los dos en septiembre, el noveno en Andalucía y el número 28 en el conjunto de España.