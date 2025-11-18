El partido España - Turquía en Sevilla provoca retenciones para acceder a la Cartuja y problemas para aparcar

El partido España - Turquía de este martes en el estadio de La Cartuja ha puesto en jaque la movilidad en la capital hispalense. En los minutos previos al encuentro clasificatorio para el Mundial de 2026 que tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México, ... los atascos eran kilométricos en las vías de acceso al campo de fútbol sevillano, con el gran hándicap del corte al tráfico de la SE-20, que impide la circulación hacia dicho enclave.

Las calles Torneo y Arjona, así como las principales arterias de la isla de la Cartuja, se han visto colapsadas por las retenciones de vehículos en dirección al estadio. Muchos de ellos tuvieron que asumir que llegarían al recinto con el partido ya comenzado. Esta situación se ha visto alimentada, como se ha mencionado, por el cierre de uno de los accesos a la Cartuja, la SE-20, tras los desperfectos causados por la borrasca Claudia el pasado fin de semana.

Los socavones de la calzada por la intensa lluvia provocaron serios problemas que han podido resolverse de forma parcial, restableciéndose el tráfico a excepción precisamente del tramo que une la carretera de Madrid con la de Miraflores en dirección a la Cartuja, lo que ha cerrado una de las formas de entrar en un entorno que ya arrastra problemas de movilidad y accesos, como ha vuelto a comprobarse esta tarde.

Problemas de aparcamiento

Otro problema ha sido la dificultad para aparcar. Cientos de aficionados han tenido que dar vueltas y vueltas buscando un lugar donde estacionar el coche, llegando a pasar hasta dos horas en el intento antes del partido, que ha dado comienzo a las 20.45 horas.

En paralelo a ello, no eran pocas las personas accediendo a pie a los alrededores del campo pese al dispositivo especial de Tussam para la jornada. El servicio de autobuses públicos se ha reforzado desde las 18.30 horas en las líneas 2, C1 y C2, las que atraviesan la Cartuja. Estas han contado además con una parada adicional en la avenida Juan Bautista Muñoz, a unos 200 metros de la puerta Sur del estadio. Al término del encuentro, habrá autobuses preparados junto a las inmediaciones de las instalaciones, como suele ocurrir con el Sevilla FC y el Betis.

Las condiciones en las que se jugaba el partido no eran más desfavorables que las de los partidos del Betis esta temporada en la Cartuja, puesto que los 30.800 asistentes son unas cifras mucho más bajas que las de todos los encuentros del club heliopolitano. Si bien el factor diferencial ha sido el cierre de la SE-20, cabe destacar que se trata de un día laborable con una importante cantidad de público casual a diferencia de los seguidores verdiblancos que se han acostumbrado desde agosto a acudir a la Cartuja.