Los transportes en Sevilla cobran suplementos por llegar al estadio de la Cartuja

Llegar al estadio de la Cartuja para los eventos que allí se celebran conlleva un pago en según qué transportes escoja la persona para llegar al recinto. La movilidad los días de partido en vehículos particulares no es la mejor por las limitaciones ... en el tránsito y los cortes de tráfico que se llevan a cabo en el entorno del estadio, por lo que son muchos sevillanos los que se inclinan por usar el transporte público o de empresas privadas para desplazarse hasta el mismo. Sin embargo, según el tipo elegido, puede conllevar un mayor gasto para el usuario.

De esta manera, una de las empresas que gestiona las motocicletas de alquiler para movilidad en la capital, Acciona, está cobrando un suplemento de 50 céntimos cada vez que se reserva una moto para llegar o salir del estadio de la Cartuja. La aplicación de esta empresa suele utilizar unos códigos de color a la hora de reservar una de sus motocicletas con los que refleja si sale algo más barata (verde) o si tiene tarifas estándar (naranja). Los días que hay partidos o grandes eventos en el estadio de la Cartuja la mayoría de las motos de alquiler acaban en el entorno del estadio, para después ser vueltas a reservar para salir del mismo hacia los distintos destinos de sus usuarios. Eso si no se encuentran con problemas de cobertura, muy recurrentes en la zona en días de grandes eventos, que dificultan reservar una moto por los problemas de conexión, obligando a usuarios como Antonio, socio del Betis, a «alejarme del estadio para que mi móvil vuelva a recuperar la cobertura y poder reservar una moto de regreso a casa».

Tiene cierto sentido el cobro del suplemento cuando el usuario de la moto se acerca al estadio, al ser una zona de poco tránsito de potenciales usuarios, si bien no termina de tenerlo en días de partido, donde el uso es mayoritario. Sea como fuere, al tratarse de empresas privadas con una concesión de la explotación de sus servicios, puede llevar a cabo este suplemento legalmente.

El suplemento de los taxis

Los taxis de Sevilla también tienen un apartado en el que se establece el cobro de un suplemento aparte si el usuario requiere de sus servicios en un evento en el estadio de la Cartuja. Eso sí, es un añadido al cobro de la tarifa mínima a cobrar sea cual sea el trayecto de regreso. Este suplemento únicamente se cobra durante los eventos en el Estadio de la Cartuja en horario de 23:00 a 7:00. En esos casos, el importe será de 3,70 euros que se añadirán al importe del trayecto que realice el usuario hasta su destino final. Cabe recordar que la carrera mínima para esas tarifas a partir de 2026 son a 5,66 euros para la Tarifa 2, y 7,09 euros para la Tarifa 3. Es el importe que se cobra también para los taxis que parten desde la estación de Santa Justa. Un ejemplo: un taxi desde el recinto cartujano hasta el Arco de la Macarena a las 16.00 horas costará en 2026 aproximadamente 4,62 euros, la tarifa mínima de esa franja horaria. Sin embargo, el mismo trayecto, pero a las 23.00 horas costaría 9,36 euros.

Zafarrancho de multas a motos mal estacionadas El Ayuntamiento de Santiponce tiene mucho que decir también en lo que concierne a la movilidad en el estadio de la Cartuja. Parte del terreno en el que se ubica el recinto, así como sus alrededores, pertenece al municipio donde se ubica Itálica, y en los últimos partidos han proliferado numerosas quejas de aficionados del Betis que se han encontrado con multas de 200 euros por mal estacionamiento de sus motos. Se trata de aparcamientos que se encuentran en terrenos de Santiponce y los afectados se han encontrado con cartas desde Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAF) (entidad de la Diputación de Sevilla encargada de gestionar y recaudar impuestos y ofrecer asistencia económica y fiscal a los ayuntamientos de la provincia) advirtiendo de la sanción y avisando de que se pueden reducir la misma a la mitad si pagan en un plazo de 20 días.

En lo que se refiere a otros servicios de movilidad VTC como Uber o Cabify, los precios los establece la compañía según la demanda del servicio, siendo más altos en franjas horarias más tardías y con un mayor potencial de usuarios reclamando sus servicios. Lo más barato para volver del estadio de la Cartuja en grandes eventos sigue siendo Tussam, que pone autobuses lanzadera gratuitos para intentar desalojar lo antes posible el entorno del estadio. También resultan gratuitos los parking públicos habilitados para los partidos del Betis, previa reserva de plaza. Los trenes de Cercanías, por su parte, mantienen sus tarifas establecidas en los trenes de regreso a los diferentes destinos de la red.