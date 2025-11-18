La SE-20 seguirá cortada al tráfico entre la A-4 y la carretera de Miraflores

La borrasca Claudia que afectó este pasado fin de semana a casi todo el territorio nacional provocó también daños materiales en Sevilla. La peor parte de todas se la llevó la SE-20, la carretera que une la A-4 con el entorno ... de la Isla de la Cartuja y que se construyó hace más de tres décadas para dar servicio a todos los desarrollos que llegaron de la mano de la Expo 92. Ayer, el alcalde José Luis Sanz reconocía que las patologías que habían detectado los técnicos eran importantes, con algunos socavones en la calzada que hicieron que se tuviera que cortar la circulación de vehículos en varias zonas. Sin embargo, el trabajo de los operarios municipales ha conseguido que se reestablezca parcialmente el tráfico, con la única excepción del tramo que une la carretera de Madrid con la de Miraflores en dirección a la Cartuja.

El cierre parcial de la SE-20, donde esta mañana se encontraban trabajando varios operarios municipales, ha generado algunas retenciones relevantes en los barrios de Sevilla Este y Alcosa y así parece que se mantendrán en los próximos días. Sanz aseguraba ayer que este corte se mantendrá durante varios días más y que se aprovecharán las obras de reforma integral de la vía que comenzarán este próximo lunes 24 de noviembre para resolver las carencias detectadas. La principal consecuencia de esta decisión está en los accesos al Estadio de la Cartuja, teniendo en cuenta que esta noche se va a disputar un partido de la Selección Española contra Turquía y que para el domingo hay previsto un encuentro entre el Real Betis y el Girona. En los dos se espera una afluencia de unos 60.000 espectadores que, por norma general, hacen uso de esta vía para llegar a su destino.

Pero no es el único inconveniente que existe actualmente en esta carretera, pues en los últimos meses se ha visto incrementado de manera notable el tráfico de vehículos en sus más de 10 kilómetros de trayecto. En primer lugar, por la mudanza del Betis hasta el Estadio de la Cartuja para disputar sus partidos como local y, por otro lado, por las obras de construcción de la línea 3 Norte que afectan ya a la Ronda Urbana Norte. De hecho, han sido estos trabajos los que han desembocado en desvíos parciales, sobre todo del tráfico pesado, lo que ha empujado tanto al Ayuntamiento de Sevilla como a la Consejería de Fomento a recomendar que circulen por la SE-20. Eso sí, con la problemática de la falta de mantenimiento que afecta desde hace años a esta vía y que ha provocado baches y socavones de importancia.

Para este próximo lunes 24 de noviembre está previsto que comiencen las obras de reforma integral de la SE-20, adjudicadas a la empresa Martín Casillas después de que la anterior licitadora, Obras Públicas y Regadíos, tuviera que renunciar al contrato al entrar en concurso de acreedores por su supuesta vinculación con la presunta trama de corrupción del caso Koldo. La Gerencia de Urbanismo, que es quien ha liderado estos trabajos, invertirá más de 6 millones de euros en una intervención que también se va a aprovechar para resolver las patologías más recientes. Se llevarán a cabo durante un periodo aproximado de cuatro meses, divididas en otras tantas fases y arrancando por el tramo más cercano al aeropuerto de Sevilla.