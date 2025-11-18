Suscríbete a
La SE-20 seguirá cortada al tráfico entre la A-4 y la carretera de Miraflores

El Ayuntamiento impide la circulación en dirección a la Cartuja, lo que complicará el acceso al estadio para el partido de hoy de la Selección y el encuentro entre el Betis y el Girona de este domingo

José Luis Sanz confirma que la SE-20 seguirá cerrada para los partidos de la Selección y del Betis: «Es imposible abrirla»

Estado en el que se encontraba este martes por la mañana la SE-20
Mario Daza

La borrasca Claudia que afectó este pasado fin de semana a casi todo el territorio nacional provocó también daños materiales en Sevilla. La peor parte de todas se la llevó la SE-20, la carretera que une la A-4 con el entorno ... de la Isla de la Cartuja y que se construyó hace más de tres décadas para dar servicio a todos los desarrollos que llegaron de la mano de la Expo 92. Ayer, el alcalde José Luis Sanz reconocía que las patologías que habían detectado los técnicos eran importantes, con algunos socavones en la calzada que hicieron que se tuviera que cortar la circulación de vehículos en varias zonas. Sin embargo, el trabajo de los operarios municipales ha conseguido que se reestablezca parcialmente el tráfico, con la única excepción del tramo que une la carretera de Madrid con la de Miraflores en dirección a la Cartuja.

