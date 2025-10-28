El Distrito Este, un barrio clave para conseguir la Alcaldía de Sevilla

El Distrito Este-Alcosa-Torreblanca es ya el más poblado de toda la ciudad y se prevé que los nuevos desarrollos urbanísticos y de vivienda que se están desbloqueando en la zona disparen todavía más estas cifras elevadas. En estos momentos, sus tres barrios ... cuenta con algo más de 106.000 vecinos censados. O lo que es lo mismo, un 15% de la población empadronada en la capital hispalense. Con estos números es entendible que el Ayuntamiento de Sevilla centre gran parte de sus esfuerzos en la mejora de este entorno. De hecho, en los más de dos años que han transcurrido del actual mandato, el gobierno de José Luis Sanz ha movilizado más de 23 millones de euros en asfaltados, alumbrado público, zonas verdes, colegios, parques infantiles y movilidad, incorporando hasta cuatro nuevas líneas de Tussam.

El esfuerzo municipal en el distrito encierra un aspecto clave: estos barrios son fundamentales en el reparto de votos de las elecciones municipales. Es decir, Sevilla Este tiene la capacidad de condicionar quién será el alcalde de la capital hispalense. Basta con analizar los datos de lo sucedido durante los últimos comicios de 2023 para concluir que el resultado cosechado por José Luis Sanz en esta zona fue definitivo para arrebatarle la Alcaldía al socialista Antonio Muñoz. Los populares lograron acumular 16.819 votos en este distrito, lo que les permitió convertirse en el segundo partido con más apoyos. Estuvo a punto de arrebatarle la victoria al PSOE, que congregó el respaldo de 19.203 vecinos, un millar menos que en las elecciones de 2019.

En el PP consideraron aquellos resultados como una verdadera victoria. Entre otras cosas porque mejoraron casi 20 puntos el porcentaje de votos que lograron en los anteriores comicios. Entonces, en 2019, la candidatura encabezada por Beltrán Pérez consiguió la cifra de concejales más baja de toda la historia de su partido en la capital hispalense, quedándose en unos escuetos ocho concejales. El gran culpable de aquella debacle política fue Ciudadanos, cuyo proyecto lideraba Álvaro Pimentel, que hoy forma parte del gobierno de José Luis Sanz. Su propuesta casi empató en apoyos con los populares en el Distrito Este, sumando 6.467 votos frente a 6.592. Una vez que el partido naranja firmó su sentencia de muerte en las elecciones de mayo de 2023 y perdió su representación en el Salón Colón, la gran parte de sus votos volvieron a las filas del PP. Esto, unido a la pérdida de apoyos del PSOE, catapultó a Sanz a la Alcaldía hace ahora casi dos años y medio.

Los populares lograron hacerse con los votos de 132.745 sevillanos en las últimas elecciones municipales, pasando de 8 a 14 concejales. De ellos, el 12,67 por ciento se registraron en el Distrito Este, que se convirtió en una plaza clave para el cambio de color político en el Ayuntamiento de Sevilla. De hecho, fue el que mayor volumen de votos aportó. Por ello, no debería resultar extraño que desde su llegada a la Alcaldía, el gobierno de José Luis Sanz se haya esforzado especialmente en ejecutar inversiones que mejoren la calidad de vida de los vecinos de esta zona de la ciudad, conscientes de que si son capaces de conservar esa amplia bolsa de apoyos que lograron en su momento es más que probable que revaliden la victoria en 2027.