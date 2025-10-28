Suscríbete a
El Distrito Este, un barrio clave para conseguir la Alcaldía de Sevilla

En las últimas municipales, el PP de José Luis Sanz ganó más de 10.000 votos y creció 20 puntos frente a lo ocurrido en las elecciones de 2019, en las que se hundió por el auge de Ciudadanos

Sevilla Este, el barrio 'mimado' de José Luis Sanz: más de 23 millones de inversión y cuatro líneas de Tussam

El popular de José Luis Sanz poco después de conocer que había ganado las elecciones municipales de 2023
El popular de José Luis Sanz poco después de conocer que había ganado las elecciones municipales de 2023 EFE
Mario Daza

El Distrito Este-Alcosa-Torreblanca es ya el más poblado de toda la ciudad y se prevé que los nuevos desarrollos urbanísticos y de vivienda que se están desbloqueando en la zona disparen todavía más estas cifras elevadas. En estos momentos, sus tres barrios ... cuenta con algo más de 106.000 vecinos censados. O lo que es lo mismo, un 15% de la población empadronada en la capital hispalense. Con estos números es entendible que el Ayuntamiento de Sevilla centre gran parte de sus esfuerzos en la mejora de este entorno. De hecho, en los más de dos años que han transcurrido del actual mandato, el gobierno de José Luis Sanz ha movilizado más de 23 millones de euros en asfaltados, alumbrado público, zonas verdes, colegios, parques infantiles y movilidad, incorporando hasta cuatro nuevas líneas de Tussam.

