Sevilla Este, el barrio 'mimado' de José Luis Sanz: más de 23 millones de inversión y cuatro líneas de Tussam

El gobierno municipal ha volcado gran parte de sus esfuerzos en estos más de dos años en la Alcaldía en el distrito más poblado de la ciudad, con mejoras en las calles, zonas verdes y en los colegios

Tussam estrenará el 17 de noviembre la nueva línea entre Sevilla Este y el Hospital Macarena

José Luis Sanz durante una visita al barrio de Sevilla Este
José Luis Sanz durante una visita al barrio de Sevilla Este VÍCTOR RODRÍGUEZ
Mario Daza

Cuando José Luis Sanz inició su carrera política para hacerse con la Alcaldía de la capital hispalense, una de las primeras paradas de su ruta fue el barrio de Sevilla Este. No fue una opción baladí, ya que se trata de una de ... las zonas más pobladas de la ciudad y, por lo tanto, un lugar clave a la hora de definir el resultado de unas elecciones. En una de sus visitas, en la que mantuvo un encuentro con los vecinos, les presentó un decálogo de actuaciones urgentes con el objetivo de que «pasará de ser un barrio olvidado y desconectado de la ciudad a un distrito mejor gestionado, más limpio, accesible, sostenible, seguro, eficiente, ordenado y equipado». Ahora, más de dos años después del relevo en el gobierno municipal, el Ayuntamiento ha invertido ya más de 23 millones de euros en proyectos ejecutados o en cartera que lo convierten en el distrito más 'mimado' por el alcalde popular.

