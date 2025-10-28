Sevilla Este, el barrio 'mimado' de José Luis Sanz: más de 23 millones de inversión y cuatro líneas de Tussam

Cuando José Luis Sanz inició su carrera política para hacerse con la Alcaldía de la capital hispalense, una de las primeras paradas de su ruta fue el barrio de Sevilla Este. No fue una opción baladí, ya que se trata de una de ... las zonas más pobladas de la ciudad y, por lo tanto, un lugar clave a la hora de definir el resultado de unas elecciones. En una de sus visitas, en la que mantuvo un encuentro con los vecinos, les presentó un decálogo de actuaciones urgentes con el objetivo de que «pasará de ser un barrio olvidado y desconectado de la ciudad a un distrito mejor gestionado, más limpio, accesible, sostenible, seguro, eficiente, ordenado y equipado». Ahora, más de dos años después del relevo en el gobierno municipal, el Ayuntamiento ha invertido ya más de 23 millones de euros en proyectos ejecutados o en cartera que lo convierten en el distrito más 'mimado' por el alcalde popular.

Al margen de las actuaciones que ya se han llevado a cabo, en este próximo mes de noviembre está previsto el estreno de otra nuevo servicio de Tussam que dará servicio a Sevilla Este. Se trata de la línea 60, que unirá el distrito con el Hospital Virgen Macarena, dando así cumplimiento a una histórica reclamación de los vecinos. Su puesta en marcha se sumará al resto de las mejoras en materia de movilidad y tráfico que se han implantando desde junio de 2023. Entre ellas, la primera fase del tranvibús hasta la avenida de la Buhaira (TB1), que une la zona este y Nervión en poco más de 30 minutos y que ya tiene en ejecución su segunda fase a la Plaza del Duque. Además, se han incorporado dos lanzaderas para dar cobertura a eventos de especial afluencia como los partidos del Real Betis, tanto en la Cartuja como el Villamarín, y la Feria de Sevilla, que tuvo 85.218 viajeros y que se repetirá durante las próximas ediciones.

Unas mejoras en el transporte que, por ahora, no han terminado de resolver del todo los problemas de movilidad que tienen los vecinos de Sevilla Este y que, entre otras cosas, hace que inviertan casi una hora en llegar desde su barrio hasta el Centro. Por eso, el Ayuntamiento de Sevilla, más allá de estos cambios en Tussam, ha reclamado a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía que acelere la línea 2 del Metro de Sevilla. Fue el pasado mes de marzo cuando se desbloqueó la redacción del anteproyecto y ahora se barajan hasta una decena de trazados posibles. Junto a ello, desde el gobierno de José Luis Sanz se ha insistido al Gobierno de España en el cierre del anillo del Cercanías y se ha iniciado la tramitación para recuperar el proyecto de la SE-35, adjudicado a mediados de 2025 y que dará cobertura a los desarrollos urbanísticos de Santa Bárbara o el Distrito Aeroespacial.

Aunque sin duda la gran inversión llegará de la mano de los 12 millones de euros que el Ayuntamiento de Sevilla ha conseguido rescatar a través de los fondos europeos. Con ellos, se llevará a cabo el proyecto 'Sevilla Nuevo Este', que se extenderá también a Alcosa y Torreblanca. Los tres barrios se van a conectar con un gran anillo verde, al que se sumarán otras intervenciones urbanísticas, programas de inclusión social, mejoras para el fomento de la movilidad sostenible y la regeneración de espacios públicos. Un plan a largo plazo, que debe ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2029, y que incluye un pabellón polideportivo cubierto, un centro de emprendimiento en el edificio de la antigua Algodonera Virgen de los Reyes o la ejecución de ocho kilómetros de carril en la avenida de Séneca o Miguel Ríos Sarmiento.

Inversiones de Urbanismo

El papel de la Gerencia de Urbanismo también ha sido importante en estos más de dos años de mandato. En concreto, se ha invertido más de un millón en la renovación de la calzada y el acerado de una veintena de calles del Distrito Este Alcosa Torreblanca. A todas ellas se sumarán en breve la renovación de la calle Ulises y la instalación de bancos en la avenida de las Ciencias. Además, se ha apostado por mejoras en el alumbrado público, con otro millón más en la sustitución de 700 luminarias por unas de leds de alta eficiencia energética, la inclusión de 116 nuevas y los trabajos de pintura de 145 soportes contra la oxidación. Finalmente, se ha procedido a la recepción de barriadas para asumir su mantenimiento y se han destinado más de tres millones de euros junto a Emasesa y para el soterramiento de cables de alta tensión junto a Endesa.

En el Área de Parques y Jardines se ha adjudicado un contrato exclusivo de mantenimiento con una dotación anual de cuatro millones. Por otro lado, se han ejecutado actuaciones como la creación de un bulevar en el antiguo descampado entre las calles Secoya y Éufrates y se ha realizado la primera fase de la tubería de riego en las avenidas de la Aeronáutica, las Ciencias y alcalde Luis Uruñuela. Además, se ha comenzado con la segunda fase del anillo verde entre las avenidas del Deporte y Emilio Lemos. En total, se han plantado 800 nuevos árboles sólo en la última campaña. Una delegación que ha multiplicado sus esfuerzos en Sevilla Este como lo ha hecho también Lipasam, que ha implantó durante la primera semana de este octubre el nuevo plan operativo de la empresa con más frecuencia de limpieza de calles y de contenedores.

El gobierno de José Luis Sanz ha procedido, por otro lado, a renovar cuatro parques infantiles. En concreto, se ha actuado sobre las áreas de juegos de la calle Japón junto al Colegio Las Artes y en el del cruce con la calle Pekín. También se ha renovado la del Paseo Miguel de Unamuno y la de la Plaza Antinoo, dotando al Parque Infanta Elena de una nueva zona de calistenia e instalando toldos de sombra en Faustino Gutiérrez Alviz. Entre todos suman una inversión de 500.000 euros. Una actuación centrada en los más pequeños que se ha extendido a los colegios, con obras como la reforma del patio y accesibilidad del CEIP Ángel Ganivet (311.000 euros), del CEIP Carlos V, del CEIP Vélez de Guevara (300.000 euros) y, la más destacada, las pistas deportivas del CEIP Jacaranda (540.000 euros).

Finalmente, la presencia de muchas familias jóvenes en el distrito, con la construcción además de nuevas barriadas, ha motivado una inversión de algo más de un millón en zonas infantiles o juveniles, la adecuación de nuevas salas de estudio, la construcción del Centro Cívico de Sevilla Este y la ampliación de biblioteca. Actuaciones a las que hay que añadir la apuesta por una amplia programación navideña o la implantación de la velá del barrio. De cara al próximo año, el presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla que ya ha presentado el alcalde José Luis Sanz incluye casi un 200% más de inversión para la mejora de los parques infantiles y un crecimiento del 11% en actividades de ocio y tiempo libre.