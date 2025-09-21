Suscríbete a
«En Cataluña tienen casi el triple de psicólogos clínicos que en Andalucía»

La psicóloga sevillana Laura Armesto es la nueva presidenta de la Sociedad Española de Psicología Clínica

«Cada vez nos llegan más casos de ansiedad y gente quemada por el trabajo»

«Los ansiolíticos no curan pero se recetan tanto en España porque no hay tiempo ni recursos para un tratamiento psicológico»

Laura Armesto en el Virgen del Rocío de Sevilla
Laura Armesto en el Virgen del Rocío de Sevilla víctor rodríguez
Jesús Álvarez

Jesús Álvarez

La sevillana Laura Armesto ha sido elegida presidenta de la Sociedad Española de Psicología Clínica, que agrupa a más de 2.300 psicólogos clínicos de todo el país. Cursó sus estudios en la Universidad de Sevilla y fue psicóloga clínica residente en el Virgen del ... Rocío de Sevilla, hospital a cuya plantilla pertenece tras una estancia en el Instituto de Salud de Cataluña.

