«En Cataluña tienen casi el triple de psicólogos clínicos que en Andalucía»

La sevillana Laura Armesto ha sido elegida presidenta de la Sociedad Española de Psicología Clínica, que agrupa a más de 2.300 psicólogos clínicos de todo el país. Cursó sus estudios en la Universidad de Sevilla y fue psicóloga clínica residente en el Virgen del ... Rocío de Sevilla, hospital a cuya plantilla pertenece tras una estancia en el Instituto de Salud de Cataluña.

-¿Qué es lo más importante que aprendió en las instituciones sanitarias catalanas?

-Cataluña siempre ha sido puntera en salud mental, especialmente en inversión en profesionales y en especialización. Formé parte de una unidad de intervención o de interconsulta y enlace con trasplante pediátrico para dar apoyo y soporte a los profesionales médicos, a la familia y a los niños que se veían sometidos a hospitalización y a un trasplante en un momento muy crítico de de sus vidas.

-¿Se hace allí algo diferente al resto de España?

-Es envidiable la cantidad de recursos humanos que tienen, que casi triplican a los que tenemos en Andalucía. Aquí tenemos muchos recursos comunitarios, de consultas más cerca de la comunidad y eso también es muy importante.

-Con el triple de recursos humanos, tendrán menos listas de espera.

-Pues la verdad es que no tienen muchas menos que nosotros en Andalucía, No sólo basta con tener más recursos económicos sino que hay que gestionarlos también de de una forma eficiente. Y aquí, para los pocos recursos que tenemos, se funciona bastante bien y se hacen muchas cosas. Por ejemplo, la formación aquí de los residentes es muy buena en Andalucía.

-Cuando se acuerda una financiación singular o un «cupo catalán», al final ese dinero se nota en los servicios públicos, tanto en sanidad como en educación o justicia.

-Claro. Lo que a mí me gustó más de allí son los recursos especializados y que cuidan mucho lo que es el tiempo para investigación, para el desarrollo de proyectos, para la formación, que aquí se hace en tu tiempo libre y hay que estar muy motivado para sacar algo contra corriente. No hay apoyo para la investigación y tienes que seguir viendo a muchos pacientes, cuantos más, mejor. Es un choque cultural total, la verdad. No todo pueden ser indicadores de atención a pacientes. Hay muchos pacientes, hay que atenderlos y esa para mí la parte fundamental de nuestro trabajo, pero sin espacio para para leer investigación de otros, para desarrollar tus propios proyectos, no se puede avanzar tanto. No tenemos tiempo para poder leer y poder pensar o reflexionar. Y así no desarrollamos excelencia ni nos planteamos preguntas críticas. Vamos corriendo siempre. Eso es malísimo.

-Cuando hay tiempo una buena investigación eso se nota en la asistencia, los procedimientos se mejoran.

-Claro, o poder reflexionar sobre la propia práctica. Si uno va siempre corriendo al final, lo pueden notar muchas veces los pacientes o los usuarios. Dicen que me han despachado en cinco minutos y que el médico estaba más agobiado que yo. Pues muchas veces es así porque ha tenido que hacerse cargo de otro cupo y tal. Y así no puede ni empatizar bien ni hacerse las preguntas adecuadas. Sé que nosotros no resultamos para nada excepcionales en el nivel de sobrecarga o de o de ratio. Pasa mucho con los médicos de familia y casi con cualquier especialidad. Nos falta tiempo para las consultas.

-Ha destacado que Cataluña tiene casi el triple de psicólogos clínicos que Andalucía. Pero es que la media española también está muy por debajo de la media europea.

-El dato de la media europea es de 18 psicólogos clínicos en Europa por cada 100.000 habitantes, mientras en España tenemos entre 6 y 7.