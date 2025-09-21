«Los ansiolíticos no curan pero se recetan tanto en España porque no hay tiempo ni recursos para un tratamiento psicológico»

La sevillana Laura Armesto ha sido elegida presidenta de la Sociedad Española de Psicología Clínica, que agrupa a más de 2.300 psicólogos clínicos de todo el país. Cursó sus estudios en la Universidad de Sevilla y fue psicóloga clínica residente en el Virgen del ... Rocío de Sevilla, hospital a cuya plantilla pertenece tras una estancia en el Instituto de Salud de Cataluña, que tiene casi el triple de psicólogos clínicos que Andalucía. Es máster en intervención y mediación familiar y máster en psicoterapia relacional.

- El escritor sevillano Isaac Rosa asegura en una entrevista con ABC que España es el país con un mayor consumo de ansiolíticos en todo el mundo y que eso es contradictorio con que seamos también uno de los países con mayor calidad de vida, según varios rankings internacionales. ¿Cuál es su opinión?

-En España quizá todavía nos protege la red social, lo que es la amistad de la vida compartida con la familia, eso hace como una gran red de protección a a muchos de los estresores que tenemos aquí. Pero es verdad que el consumo de de las benzodiacepinas es un problema. En otros países está mucho más restringido la prescripción y aquí es algo que ni siquiera tiene una percepción de peligrosidad. Para la mayoría de trastornos de ansiedad o de trastornos depresivos, el tratamiento de lesión según la evidencia clínica sería tratamiento psicológico. No harían falta benzodiazepinas u otros psicofármacos; y de hecho la mayoría de pacientes lo preferirían. ¿Qué ocurre? Que no tenemos los recursos humanos para atender eso en España y por eso se recetan tanto.

-Es lo más fácil, darle al paciente una pastilla.

-Claro. Y entiendo que hay que hacer algo, pero deberíamos reflexionar sobre si ese algo que estamos haciendo, aparte de un alivio en el corto plazo, qué otras consecuencias tiene. Porque sabemos que tiene más riesgo de cronicidad y muchos trastornos atendidos.

-Las benzodiazepinas no son pócimas mágicas...

-Es que ni siquiera son medicamentos curativos. Para una ansiedad crónica, para una ansiedad relacionada con el con el trabajo, con otros problemas, para un duelo, para problemas de insomnio, no son una solución. Entiendo que a veces desde la buena voluntad de los profesionales sanitarios, si no hay otra cosa que ofrecer, se da eso. Pero tendremos que reflexionar.